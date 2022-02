Un camp de jour à la relâche au Musée d’art de Joliette

En plus de son Camp de jour d’été, le Musée d’art de Joliette propose pour la première fois un Camp de jour de la relâche, qui se tiendra du 28 février au 4 mars 2022.

L'équipe d’animateurs et d’animatrices chevronnée offrira une semaine d’activités artistiques et physiques variées aux enfants de 5 à 11 ans. Attention, il y a seulement 35 places de disponibles.

Au programme : dessin, collage, peinture, gravure, assemblage et installation. Le tout sera ponctué de visites en salle d’exposition, de jeux et de nombreuses activités en plein air! Lors de la dernière journée, un vernissage en compagnie des parents et ami.e.s soulignera le résultat des multiples expérimentations artistiques !

Renseignements sur les inscriptions

Toutes les inscriptions se font en ligne au www.museejoliette.org . Les enfants de 5 ans doivent être en maternelle.

Le fait d’être membre du Musée d’art de Joliette donne un rabais supplémentaire en plus de la priorité aux inscriptions.

La carte Citoyen de la Ville de Joliette donne droit à un rabais supplémentaire. La carte Citoyen doit être au nom de l’enfant.