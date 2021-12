Consultation pour la politique culturelle de Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois lance la période de consultation dans le but d’élaborer une politique culturelle.

Du 10 décembre 2021 au 17 janvier 2022 à 16 h, les citoyens de Saint-Félix-de-Valois sont invités à répondre au questionnaire dans le but d’établir les priorités et les actions pour le développement culturel de la communauté.

« Nous avons hérité de l’Église, du presbytère et de la Salle des Chevaliers de Colomb, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Nous invitons les Féliciens et les Féliciennes à contribuer à leur trouver une vocation et à déterminer une vision, des objectifs et des projets culturels pour les prochaines années » .

Suivant les consultations dans le cadre de l'élaboration de la planification stratégique en 2018, de la politique familiale en 2019, ainsi que de la démarche MADA 2021, plusieurs éléments concernant la vie culturelle de la Municipalité ont été abordés, notamment le manque de lieu et d’occasions de diffusion culturelles et artistiques.

L’élaboration d’une politique culturelle se trouve d’ailleurs dans le plan d’action de la planification stratégique adopté le 14 janvier 2019 avec l’objectif de développer un environnement stimulant au niveau culturel et pour l’éducation des jeunes.

De plus, la Municipalité a fait l'acquisition de l'Église et du presbytère en 2015, ainsi que de la Salle des Chevaliers de Colomb en 2021.

Un processus de consultation à propos de la bibliothèque a également été effectué en 2020 dans le cadre de sa réfection qui a permis d’orienter les choix de programmation, mais également la mise en place du nouvel horaire d’ouverture.

Le questionnaire comprend une quinzaine de questions pour une durée approximative de moins de dix minutes. Vous êtes invités à le remplir en ligne sur le site de la ville

Des formulaires en version papier sont également disponibles à la bibliothèque, au centre Pierre-Dalcourt, ainsi qu’à la mairie.