Une famille québécoise lègue d’importantes œuvres d’art au Musée d’art de Joliette

Une cinquantaine d’œuvres d’art d’importance, principalement des sculptures et des peintures, viennent d’être ajoutées à la collection du Musée d’art de Joliette (MAJ), l’un des plus importants musées d’art au Québec, dont neuf œuvres de Riopelle et quatre Borduas.

Recueillie pendant plus de soixante-cinq ans par le docteur Richard Morisset, l’impressionnante collection regroupe des artistes renommés d’ici et d’ailleurs qui, par leur art, célèbrent la réalité du Québec à travers les époques.

Cet important don de la famille Morisset, qui voue un attachement profond à la région de Lanaudière, contribue à la préservation de la culture et du patrimoine au travers d’œuvres de grand intérêt.

« Nous sommes des amoureux de la région de Lanaudière. Cette magnifique région fait partie de l’histoire contemporaine de notre famille, mes grands-parents y sont venus pour la première fois dans les années 1940 », souligne Laurent Morisset, fils du docteur Morisset.

« Pour cette collection, nous avions une volonté commune de la garder unifiée et d’en faire profiter les autres. Nous avons été particulièrement impressionnés par l’approche chaleureuse et humaine de l’équipe du Musée d’art de Joliette. Cela nous a tout de suite plu, à notre père et aux membres de notre famille », mentionne Éric Morisset, fils aîné du docteur Morisset.

Parmi l’impressionnante collection, estimée à plus de trois millions cinq cent mille dollars, on retrouve des œuvres d’artistes signataires du Refus global, dont Marcelle Ferron, Jean-Paul Riopelle et Paul-Émile Borduas, et plus d’une vingtaine d’artistes peintres, tels Cornelius David Krieghoff, Jordi Bonet, Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, Marc-Aurèle Fortin et Arthur Lismer, pour ne nommer que ceux-ci.

Cette importante donation d’œuvres est agrémentée d’un don en argent de 100 000 $. Ce montant servira à assurer la conservation des œuvres nouvellement acquises ainsi qu’à diffuser la collection du Musée d’art de Joliette de manière générale.

L’une des salles de l’exposition permanente du MAJ vient également d’être baptisée Salle Famille Dr Richard Morisset afin de souligner l’importance de ce geste philanthropique pour le développement de l’institution muséale lanaudoise.