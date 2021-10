Stéphane Laforest, artiste de l'année dans Lanaudière

Le Conseil des arts et des lettres du Québec tenait sa 30e édition des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière, organisé par Culture Lanaudière.

Le lauréat du prix principal a été nul autre que le chef d'orchestre Stéphane Laforest qui a remporté le le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière.

« Si la musique classique connaît une telle vitalité dans Lanaudière, on la doit en grande partie à l'investissement et à la générosité de maestro Stéphane Laforest. Chef d'orchestre au parcours exemplaire, il a multiplié les projets pour insuffler à la population son amour pour la musique. Grâce à son dynamisme contagieux, il a réussi à maintenir une grande offre musicale en région dans le contexte pandémique, pour le plus grand bien de la communauté », ont mentionné les membres du jury du Conseil.

Les finalistes à ce prix étaient la chorégraphe et danseuse Mélissandre Tremblay-Bourassa ainsi que l'auteur-compositeur-interprète Sakay Ottawa.

Une vidéo portant de l'artiste gagnant sera diffusée au cours de l'année sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.