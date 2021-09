Le Festival de Lanaudière commande deux oeuvres au compositeur Samy Moussa

Dans un geste qui marque son engagement envers les créateurs d'aujourd'hui, le Festival de Lanaudière s'associe pour la première fois de son histoire à l'Orchestre philharmonique de Vienne ainsi qu'à l'Opéra national des Pays-Bas pour la commande de deux oeuvres au compositeur et chef d'orchestre québécois Samy Moussa.

Cette alliance avec des institutions internationales majeures positionne Lanaudière comme plaque tournante de la musique classique en Amérique. « Cette démarche s'inscrit dans la durée. De tels partenariats assurent le rayonnement du Festival et de ses artistes dans les plus hautes sphères du cosmos musical international », explique le directeur artistique, Renaud Loranger.

Personnalité artistique incontournable, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, Samy Moussa est un choix évident pour cette initiative du Festival de Lanaudière. « Il est l'un des talents les plus fulgurants à émerger chez nous ces dernières années, et fait déjà figure de précurseur. Il est naturel pour Lanaudière de s'associer à lui pour poser de nouveaux jalons dans une carrière déjà exceptionnelle », poursuit M. Loranger.

La première des deux oeuvres, intitulée Elysium, sera présentée en première mondiale ce 18 septembre, à la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone, lors d'un concert spécial de l'Orchestre philharmonique de Vienne commanditaire principal de la pièce sous la direction de Christian Thielemann. L'événement sera retransmis en direct et en différé dans plus de 30 pays via l'Union Européenne de Radiotélévision (UER) : https://www.wienerphilharmoniker.at/en/magazin/vienna-philharmonic-with-bruckner-in-sagrada-familia/6170 .

Également co-commande de l'Orchestre symphonique de Vancouver, Elysium sera donnée en première canadienne par ce dernier au début 2022, avant d'être entendue au Festival de Lanaudière lors d'une édition subséquente.

La seconde, Antigone, est un oratorio pour choeur féminin et orchestre, sur un livret du compositeur reprenant des textes de l'Antiquité grecque. Commande de l'Opéra national des Pays-Bas (Dutch National Opera & Ballet, Norwegian Opera & Ballet) et du Festival de Lanaudière, elle sera présentée à Amsterdam à la saison 2023-2024, puis donnée par la suite en première nord-américaine à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay.

À propos de Samy Moussa

Né à Montréal en 1984, Samy Moussa est diplômé de l'Université de Montréal en composition et en direction d'orchestre. Établi en Allemagne depuis plus d'une décennie, il entretient des liens privilégiés avec les orchestres canadiens, notamment l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), l'Orchestre symphonique de Toronto, dont il est artiste en résidence pour la saison 2021-2022, et l'Orchestre symphonique de Québec.

En Europe, il a entre autres dirigé le Bayerisches Staatsorchester, l'Orchestre symphonique de la Radio de Vienne, l'Orchestre symphonique de la MDR de Leipzig, et l'Orchestre de chambre de Zürich. Il a écrit et été joué par l'Orchestre symphonique de Dallas, l'Orchestre philharmonique de Bruxelles, le DSO Berlin, l'Orchestre symphonique de Toronto, l'Orchestre symphonique de Montréal et l'Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise, et vient de faire ses débuts aux prestigieux BBC Proms de Londres. Son travail est particulièrement apprécié par des chefs tels que Stéphane Denève, Christoph Eschenbach, Hannu Lintu et Kent Nagano.

Pensionnaire de la Villa Massimo de l'Académie allemande à Rome (2018-2019), il a été récipiendaire du Prix Hindemith du Festival de Schleswig-Holstein (2017), du Prix des compositeurs de la Fondation Ernst-von-Siemens (2013) et lauréat de la Fondation Banque Populaire (2020). Il vient de remporter le prix Juno 2021 de composition classique de l'année pour son Concerto pour violon Adrano.

À propos de l'Orchestre philharmonique de Vienne

Fondé en 1842, l'Orchestre philharmonique de Vienne est étroitement associé à l'histoire et à la tradition de la musique classique européenne. Orchestre légendaire, il a créé certaines des plus grandes oeuvres du répertoire et a intimement collaboré avec des compositeurs comme Brahms, Bruckner, Mahler et Strauss. Il est notamment connu pour son Concert du Nouvel An, événement tenu depuis 1941, retransmis dans plus de 90 pays, et vu par des millions de téléspectateurs.

À propos de l'Opéra national des Pays-Bas

L'Opéra national des Pays-Bas se démarque à l'international pour la qualité et l'audace des productions d'opéra qu'il présente. L'une des plus grandes organisations culturelles des Pays-Bas, il est particulièrement engagé dans la redécouverte de répertoire rarement joué et la création de nouvelles oeuvres en plus de présenter de nouvelles approches du répertoire classique.

À propos du Festival de Lanaudière

Le Festival de Lanaudière est le plus important festival de musique classique au Canada. Fondé en 1978, il accueille d'année en année des dizaines de milliers de spectateurs pour des concerts mettant en vedette certains des plus grands artistes de la scène nationale et internationale, principalement à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette et dans certaines des plus belles églises de la région. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI).