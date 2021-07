Des marchés publics à saveur culturelle

Musique, légendes et performances circassiennes seront au rendez-vous les 6-7 et 8 août prochains lors de ses trois marchés publics, tenus respectivement le vendredi à Saint-Lin-des-Laurentides, le samedi à Terrebonne et le dimanche à Mascouche.

La Société de développement et d'animation de Mascouche (SODAM) en collaboration avec la Ville de Saint Lin-Laurentides, la MRC de Montcalm, la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau, les villes de Terrebonne et Mascouche, la MRC les Moulins et le MAPAQ, présentent une programmation variée et haute en couleur.

C’est ainsi dans une ambiance unique que les citoyens pourront faire le plein de produits frais et locaux auprès de producteurs, transformateurs et artisans passionnés.

Vendredi 6 août – Saint-Lin-Laurentides

SOLSTICE présente Véronique Bilodeau et Marjolaine Morasse, deux auteures compositrices-interprètes colorées et lumineuses. Elles proposent un univers musical pop-folk. Dans une ambiance festive et chaleureuse, découvrez compositions originales et des reprises.

Des contes racontés par le personnage d’Arthur dit « Le Rossignol » Cormier et personnifiés par Jean-Marc Hamel, feront découvrir l’histoire et le patrimoine culturel des municipalités de la Nouvelle Acadie. Quatre fabuleuses histoires ont été créées à partir de recherches et de rencontres avec les aînés de chacune des communautés.

Samedi 7 août – Terrebonne

Claire Lafrenière fait vivre les succès populaires francophones des années 1900 à 1950 accompagnée de son orgue de Barbarie. La bastringue de Mme Bolduc, Le p’tit bonheur de Félix Leclerc, Ah! Le petit vin blanc, Voulez-vous danser grand-mère, etc.

Camille Tremblay baigne dans les arts du Cirque depuis 2009. En 2012, elle obtient son diplôme comme spécialiste équilibre à l'École Nationale de cirque de Montréal. Artiste multidisciplinaire, Camille pratique aussi l'aérien, la contorsion et le piano. En solo comme en duo, elle a remporté plusieurs prix dont la médaille d'argent au Festival Sol y Circo en Allemagne. Camille a aussi fait partie de plusieurs spectacles et événements spéciaux produits par de grandes compagnies de cirque comme le Cirque Éloize.

Dimanche 8 août – Mascouche

Robin Boulianne joue le violon dès l’âge de 4 ans. Après plusieurs années de cours privés en violon classique, Robin fait 3 ans au Conservatoire à Chicoutimi. Passionné par l’improvisation, il quitte le Conservatoire pour se diriger au cégep Lionel Groulx à Ste-Thérèse en jazz et en improvisation. Il accompagne plusieurs artistes jazz, folk et traditionnel. Il sait également jouer du banjo et de la mandoline. Son insatiable curiosité fait de lui un créateur aux sources multiples qui saura impressionner les visiteurs du marché.

Activités permanentes de la programmation estivale 2021

Offertes tout au long de la saison du marché public, trois activités de type libre-service seront disponibles en tout temps.

Les sentiers actifs ont été créés spécialement pour offrir des zones d’activités ludiques aux jeunes qui accompagneront leur parent au marché public. Ils ont été inspirés par les activités extérieures de type jeu de marelle. Chaque tronçon des huit parcours propose des défis différents.

Le concours de chasse aux nains de jardins, dissimulés à travers les étals des commerçants. Mais attention, il faudra trouver chez quel exposant le nain recherché se trouvera pour pouvoir participer au concours. Chaque journée de marché augmente les chances de pouvoir participer et de gagner un panier-cadeau familial remis à la toute fin de la saison.

En remplacement des animations culinaires, un parcours sonore virtuel sur la thématique de l’alimentation, composée de stations audio, présentées sous forme de courtes capsules éducatives accessibles sur le marché, offriront des trucs et astuces anti-gaspillage et sur la conservation alimentaire.

Ce segment de la programmation se déroulera le vendredi 6 août à Saint-Lin-Laurentides sur le site du Pavillon Desjardins (960, 9e avenue) de 15h à 19h30, ainsi que le 7 août à Terrebonne au parc Saint-Sacrement (1126, rue Prévost) et le 8 août à Mascouche sur le site de l’hôtel de ville (3034, chemin Sainte-Marie) de 10h à 14h30. Pour plus de détails, contactez la SODAM au 450 417-1277 ou par courriel au [email protected]