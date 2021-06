Une reprise colorée de L'Amérique pleure par des jeunes de la région

Les élèves et enseignants de l’entreprise Les Studios 3, située à Saint-Ambroise-de-Kildare et à Joliette, sont enthousiastes de dévoiler l’aboutissement d’un projet collectif ayant nécessité plusieurs heures de travail, soit une version inédite d’un vidéoclip mettant en vedette leur interprétation originale de la chanson L’Amérique pleure du groupe Les Cowboys Fringants.

Au total, ce sont plus d’une vingtaine de participants, notamment les élèves et les professeurs de l’école de musique, ainsi que la chorale de Barthélémy Joliette, qui ont pris l’initiative de créer leur propre interprétation de cette chanson.

« Le fait que notre entreprise comprenne à la fois une école de musique et un studio d'enregistrement nous a permis de dépasser nos limites et de proposer un projet des plus intéressants malgré la pandémie », souligne Serge Geoffroy, propriétaire des Studios 3.

Les participants étaient enregistrés individuellement, ce qui a nécessité plusieurs heures de montage. Il est possible d’écouter le vidéoclip sur la page Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube de l’organisation.

« Nous sommes vraiment heureux d’avoir trouvé un moyen original et créatif de rassembler et de mettre en valeur le talent de nos élèves et professeurs, en dépit des consignes de distanciation sociale en vigueur », témoigne-t-il.

Ce dernier espère que les spectateurs auront autant de plaisir à le regarder que l’équipe en a eu à le produire.