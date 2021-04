Le Festival de Lanaudière souhaite faire rayonner la musique classique

Dans le cadre d'un exercice de planification stratégique qui a mis à contribution des dizaines de festivaliers, donateurs, partenaires et élus, le conseil d'administration et l'équipe du Festival de Lanaudière ont défini leur nouvelle vision pour l'avenir : faire de la région de Lanaudière le pôle canadien de la musique classique.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, le Festival travaillera en collaboration avec le milieu musical de la région et renforcera son statut de festival de référence en musique classique au pays, réaffirmant ainsi le rôle essentiel de la culture comme moteur économique et touristique pour Lanaudière.

« Si la période que nous traversons demeure exigeante, difficile, elle est aussi extraordinairement prometteuse. Elle s'apparente à une refondation. Nous nous projetons vers l'avenir sans dévier de nos objectifs de développement et imaginons des partenariats artistiques qui feront de Lanaudière un extraordinaire carrefour culturel », a expliqué Renaud Loranger, directeur artistique.

Un don pour l'avenir

Cette nouvelle vision s'est récemment incarnée de manière très concrète grâce à un don historique d'un édifice au centre-ville de Joliette, cédé par l'homme d'affaires joliettain Gérard Descheneaux, grand amateur des arts et ami du Festival depuis fort longtemps. Cet édifice, situé au 165-167 rue St-Paul, pourra accueillir des activités musicales pour tous les publics.

« Le Père Lindsay, René Charette et Marcel Masse, les trois cofondateurs du Festival, voyaient grand et savaient qu'ils pouvaient transformer des vies grâce à la musique. Je suis honoré de pouvoir contribuer à leur héritage, si bien porté par l'équipe du Festival, et de pouvoir offrir à la région un lieu où petits et grands pourront découvrir la musique », de déclarer le donateur.

« La générosité de M. Descheneaux nous laisse, l'équipe et le conseil d'administration du Festival, sans mot. Le don de ce bâtiment est visionnaire : il solidifiera l'enracinement du Festival dans Lanaudière, notamment par des activités pour les jeunes publics, fédérera la communauté musicale lanaudoise et permettra d'accueillir les plus grands artistes d'ici et d'ailleurs », a mentionné le directeur général, Xavier Roy.

Des projets et des plans plus concrets seront bientôt dévoilés concernant les rénovations et l'utilisation future du bâtiment. Déjà, des discussions sont en cours avec des organismes et artistes d'ici et de l'étranger.

Un Festival cet été!

L'équipe prépare actuellement un festival pour cet été, dont les concerts auront lieu devant public et respecteront les consignes sanitaires en vigueur. Les détails seront dévoilés d'ici quelques semaines.

« L'expérience des festivaliers sera au coeur de nos préoccupations. Malgré la pandémie, nous voulons faire vivre de grands moments musicaux avec les plus grands artistes aux mélomanes de partout dans le monde, tout en redonnant aux Lanaudois la fierté d'avoir ce grand Festival dans leur cour », a ajouté Xavier Roy.

Lancement de la campagne annuelle de dons

La campagne annuelle de don permet d'outiller l'équipe dans la poursuite de ses ambitions et ainsi soutenir la programmation. Il est possible de donner en ligne sur le site Internet du Festival.