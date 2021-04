Une trentaine de cabanes d’oiseaux réalisées par des aînés confinés

Les aînés membres d'Aux bonheurs des aînés de Lanaudière ont construit des cabanes d'oiseaux dans le confort sécuritaire de leur domicile, à partir de kits prêts à assembler fournit par l'organisme.

Une fois terminées, ces cabanes d'oiseaux ont été installées dans le Boisé paulois à Saint Paul et dans le Parc de l'érablière à Crabtree.

Ainsi, ce sont plus d'une trentaine de cabanes colorées qui égaient les sentiers municipaux pour les oiseaux et les marcheurs.

« Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées pour construire les cabanes, les peindre, les vernir et les installer », a indiqué l'organisme par voie de communiqué.

Aux bonheurs des aînés de Lanaudière est un organisme communautaire qui dessert les personnes de 55 ans et plus qui résident dans les municipalités de Crabtree, Saint-Paul, Saint-Thomas, Village-Saint-Pierre, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Liguori.