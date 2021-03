L’Ensemble vocal Vox Luminosa présentera un concert pour Pâques

L’Ensemble vocal Vox Luminosa offrira aux amateurs de musique sacrée le célèbre Stabat Mater, de Jean-Baptiste Pergolèse, en mode virtuel durant la semaine sainte, soit du 28 mars au 3 avril prochain, en provenance de la magnifique église historique de la Purification B.V.M. à Repentigny.

Présenté avec des effectifs respectant les contraintes sanitaires en vigueur, le Stabat Mater, œuvre musicale du 18e siècle, réunira les solistes Valérie Walker (soprano) et Chantal Lavigne (mezzo-soprano), toutes deux membres du chœur lanaudois.

Elles seront accompagnées d’un quintette à cordes composé de Roxanne Sicard et Richard Zheng au violon, de l’altiste Thierry Lavoie-Ladouceur, de la violoncelliste Juliette Leclerc, du contrebassiste Sébastien Talbot et du réputé organiste Jacques Giroux, le tout sous la direction de Claudel Callender.

La deuxième partie du concert mettra en vedette les deux jeunes violonistes dans le double Concerto pour 2 violons en ré mineur de Jean-Sébastien Bach.

Ils seront accompagnés à l’orgue et au continuo par Claudel Callender et Juliette Leclerc.

Ce concert a pour but de mettre en valeur de jeunes musiciens de la relève lanaudoise, mandat que défend vigoureusement Vox Luminosa depuis ses débuts.

Tous pourront avoir accès à cet événement via le site Web de Vox Luminosa entre le 28 mars et le 3 avril 2021.

Le directeur artistique et chef d’orchestre de l’ensemble, Claudel Callender, se réjouit de ce retour du chœur lanaudois : « La semaine sainte est toujours un moment fort pour Vox Luminosa et pour son public. À chaque année, nos abonnés attendent avec beaucoup de fébrilité notre grand concert annuel du dimanche des Rameaux. C’est devenu une tradition. Ce concept du Stabat Mater nous permet donc de maintenir cette tradition et de répondre à la demande de belle musique de nos donateurs, tout en respectant les règles en vigueur. Les gens ont soif de cette musique plus que jamais ! »