Un jeune auteur de Saint-Charles-Borromée remporte un prix dans un concours littéraire

Le 26 septembre dernier avait lieu le dévoilement des lauréats et lauréates de la 12 e édition du concours du Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours. Eyméric Pontlevoy a remporté le deuxième prix, catégorie 9-13 ans, pour son conte Wang et le dragon.

Eymeric s’est ainsi mérité une bourse de 300$, ainsi qu’un exemplaire de l’éditeur Antidote de Druide Informatique.

Au moment de sa participation au concours, Eymeric, 9 ans, était en 4e année à l’École du Préambule.

Cette année, à cause de la pandémie, le Salon du livre jeunesse de Saint-Ours, événement annuel a malheureusement dû être annulé. Le porte-parole, l’auteur Jonathan Bécotte, a par contre réalisé des entrevues avec les jeunes auteurs et autrices leur donnant ainsi l’occasion de présenter leur livre.

Les 60 participant(e)s au concours, leur famille et ami(e)s ont également pu assister à une remise des prix virtuelle en direct de la page Facebook du RLJSO.

Les capsules vidéo des entrevues et le gala virtuel peuvent être visionnés dans la section Vidéos de la page Facebook du RLJSO.

Le Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours est un OBNL qui offre aux jeunes auteurs et autrices de 6 à 17 ans de tout le Québec un soutien pendant la période d’écriture, correction et évaluation des textes, mise en page et impression des livres.

Si la Covid-19 le permet, le salon du livre et gala de remise de prix devraient être de retour en septembre 2021.

La période d’inscription au concours littéraire de la 13 e édition, dont le thème est ÉCRIRE CHAT PORTE BONHEUR, est maintenant débutée.