Un nouvelle exposition fera son entrée au Musée d’art en août

Le Musée d’art de Joliette présentera à compter du 15 août prochain l’exposition "Au nom de la matière. Le musée imaginaire de Louise Warren", dont la poète et essayiste Louise Warren est la commissaire.



Louise Warren ouvre les portes de sa collection personnelle afin de mettre en valeur les rapports étroits entre art et littérature. La trentaine d’œuvres qui composent cette exposition ont été citées dans les textes de Louise Warren ou reproduites sur la couverture de plusieurs de ses livres.

Comme un poème

Elles ont été réalisées par des artistes connus ou moins connus, français, belges et québécois, dont Suzanne Dubuc, Stéphanie Ferrat, John Heward, Alexandre Hollan, Krochka, Denise Lioté, Arié Mandelbaum, Monique Mongeau et Sylvia Safdie.



Avec "Au nom de la matière. Le musée imaginaire de Louise Warren", la poète et essayiste propose une mise en espace qui s’agence comme un poème, dans une expérience de l’intime. Des extraits de ses livres accompagnent plusieurs des œuvres. Grâce à une piste sonore entendue dans la salle Harnois où aura lieu l’exposition, la voix de Louise Warren nous porte à travers une réflexion sur la création, dans un essai inédit.



Un livre d'artiste en tirage limité

Un livre d’artiste est publié en marge de l’exposition, mettant de l’avant le texte "Au nom de la matière" de Louise Warren dans une collaboration avec l’artiste textile Julie Bénédicte Lambert. Il sera vendu en exclusivité au Musée d’art de Joliette à partir du 15 août , avec un tirage de 60 exemplaires.



Un vernissage est prévu le samedi 15 août à 14 h. Cet événement sera gratuit et ouvert à toutes et à tous. La tenue de cette activité est conditionnelle à l'autorisation de la Direction de la santé publique et elle se déroulera en accord avec les directives de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) en vigueur à cette période.



Une table ronde le 6 septembre

Les essayistes Kirsty Bell et Marc André Brouillette ont été invités à réfléchir aux liens qu’entretient Louise Warren avec les arts visuels. La Rencontre du musée imaginaire sera animée par André Lamarre, en présence de Louise Warren. Cette table ronde se déroulera au Musée d’art de Joliette le dimanche 6 septembre à 13 h 30, gratuitement avec l’entrée au Musée.

