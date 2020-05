Le Musée d'art de Joliette rouvrira au public le 9 juin

L’équipe du Musée d’art de Joliette se prépare à la réouverture depuis plusieurs semaines déjà. Et c’est avec joie qu’elle a entendu aujourd’hui l’annonce de la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy au sujet de la réouverture des musées québécois hier. Le mardi 9 juin prochain, les visiteurs pourront enfin recommencer à venir voir les expositions à même les salles du Musée d’art de Joliette, et ce, de façon tout à fait sécuritaire.



« Nous avons vraiment hâte d'accueillir la population au Musée. Plusieurs personnes nous ont écrit pour nous dire à quel point le fait de venir contempler des œuvres et de participer à des activités de médiation leur manquait. Et s’il est une chose qui nous fera du bien à tous en cette période de retour progressif à la vie en société, c’est bien de pouvoir recommencer à venir déambuler tranquillement devant des chefs-d’œuvre », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du Musée d’art de Joliette.



Nouvelles mesures sanitaires

L’équipe s’affaire actuellement à finaliser les préparatifs en vue de se conformer aux normes sanitaires établies par les autorités de santé publique et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Les mesures détaillées seront transmises ultérieurement. Ces normes sanitaires forcent le Musée à ne pas reprendre immédiatement les activités de médiation en groupe. Mais des outils didactiques destinés aux visiteurs individuels seront bientôt disponibles.



Le premier week-end gratuit pour les travailleurs de la santé

Les travailleurs de la santé de Lanaudière et leurs enfants pourront visiter le Musée gratuitement le premier week-end de la réouverture, soit les samedi 13 et dimanche 14 juin.



Musée en quarantaine de poursuit

En attendant le moment de la réouverture et même après, la population est invitée à continuer de participer à Musée en quarantaine en envoyant leurs créations en lien avec les thèmes hebdomadaires. Tous les détails se trouvent ici.