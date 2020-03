Trois rendez-vous culturels au CRAPO la semaine prochaine

Entre le documentaire "Amoureuses" au Ciné-BLABLA le 11 mars, le 7 à 9 avec Marc Edgar qui chante Bob Dylan le 13 mars et le vernissage de l’expo "Entre terre et mer, Instants photographiques" de Guylaine Charest le 15 mars, une programmation chargée envahit le CRAPO de Lanaudière la semaine prochaine !

Le mercredi 11 mars à 19h15, le Ciné-BLABLA du CRAPO présente le documentaire Amoureuses, de la réalisatrice Louise Sigouin. L'histoire retrace le parcours de soeurs cloîtrées qui, pour la première fois, acceptent de se laisser filmer durant un an dans tous les aspects de leur vie. Les moniales de Berthierville, seule communauté francophone de moniales dominicaines en Amérique du Nord depuis près d’un siècle, se livrent dans un documentaire rare et unique où s’entremêlent des témoignages et des archives exceptionnelles. C’est un voyage spirituel au coeur de l’intimité du monastère. L’entrée est de 9$ et de 7$ pour les membres.

Hommage à Bob Dylan

Le vendredi 13 mars, le chanteur Marc Edgar présente son hommage à Bob Dylan en formule 7 à 9. Dans l’espace francophone, le public connait les airs de Blowing In The Wind, Like A Rolling Stone, The Times They Are A’ Changing ou Mr Tambourine mais Bob Dylan, c’est beaucoup plus que cela. Dans ce spectacle, armé de sa guitare et de ses nombreux harmonicas, en plus de chanter le poète dans la langue de Shakespeare, Marc Edgar prend aussi le temps de le réciter dans la langue de Molière et de raconter la vie et les textes parfois impressionnistes, surréalistes ou romantiques de Bob Dylan, ce qui ajoute de la profondeur et insuffle de la magie à ce spectacle de chansons. L’entrée est à contribution volontaire; il est possible de réserver à l’avance en téléphonant au 450-886-1515.

Pour le 3e rendez-vous au CRAPO, le public est invité à découvrir le travail de l’artiste photographe Guylaine Charest et sa nouvelle exposition "Entre terre et mer, Instants

photographiques" qui sera présentée au CRAPO du 14 mars au 14 mai 2020. Le vernissage aura lieu le dimanche le 15 mars de 14h à 16h en présence de l’artiste.

Issue de périples nomades et contemplatifs au Québec et aux extrémités du Canada, l’exposition propose des instants photographiques qui oscillent entre la nature brute et les fragments de nos interventions humaines sur celle-ci. Inspiré par la chorégraphie de l’instant et des lieux, le travail photographique de Guylaine Charest se nourrit à même les grands espaces canadiens. L’immensité du territoire tout autant que la rusticité et l’altérité des éléments qui le composent et des êtres vivants qui l’habitent et le parcourent sont pour elle une source intarissable d’émerveillement. L’entrée est gratuite.