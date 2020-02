Entre musique traditionnelle et documentaire écologique, le CRAPO reste éclectique

Le CRAPO de Lanaudière effectuera une piqûre de rappel sur la prise de conscience écologique avec le documentaire "L'Arche d'Anote". Deux jours plus tard, la structure accueillera Rhizome, un projet musical qui allie le côté festif de la musique traditionnelle tout en restant ancré à notre époque.

Le mercredi 26 février à 19h15, le Mouvement Écologique Mathalois (M.E.M.) présente le documentaire canadien "L’Arche d’Anote" au Ciné-BLABLA du CRAPO. Réalisé par Matthieu Ritz, le film sera présenté en version originale anglaise sous-titrée en français.

Les changements climatiques menacent les Kiribati, un État archipel d’Océanie. En plus des tempêtes tropicales, dévastatrices, l’élévation du niveau de la mer risque de faire disparaître complètement ce territoire dans les prochaines décennies. Le président de l’archipel, Anote Tong, tente de préserver le mode de vie de la population en mobilisant la communauté internationale. Sermary Tiare, une mère de famille kiribatienne, ne voit quant à elle d’autre solution que d’émigrer. Elle abandonne à contre-coeur ses racines et sa culture.

> L’entrée est de 9$ et de 7$ pour les membres.

Le vendredi 28 février, le CRAPO présente un 7 à 9 avec Rhizome. Projet de compositions originales de Louis Charbonneau et Anne-Marie Leclerc, accompagnés de Samuel Royer-Legault à la guitare et la podorythmie, Rhizome s’inspire des musiques traditionnelles tout en étant bien ancré dans l’époque actuelle. Une musique intérieure et imagée qui allie le côté festif de la musique traditionnelle à des atmosphères qui font voyager.

> L’entrée est à contribution volontaire.

Il est possible de réserver au CRAPO à l’avance en téléphonant au 450-886-1515.