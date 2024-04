Soirée-Carrières, pour un avenir en Arts : en route vers la 6e édition

Le 16 avril prochain, dès 18 h 30, le programme Arts visuels du Cégep de Lanaudière à Joliette présentera la sixième année de la Soirée-carrières, pour un avenir en arts.

Une fois de plus, quatre artistes chevronnés, dont la plupart sont diplômés du programme, viendront discuter de leur parcours et de leur métier. Les personnes présentes auront ainsi la chance de rencontrer Laurence Gagné (restauratrice d’œuvres d’art, cofondatrice de DL Héritage inc.), Carolane Lambert (coordonnatrice à la programmation à l’atelier Silex et artiste multidisciplinaire), Félix Pelletier-Marion (gestionnaire de production chez Ubisoft Québec) et Yves Thibault (enseignant en arts plastiques à l’École secondaire Barthélemy-Joliette).

« La Soirée-carrières, pour un avenir en arts se veut une merveilleuse occasion d’explorer, en compagnie des professionnels passionnés, différentes facettes du métier d’artiste. Cette année encore, nous sommes très fiers de nos quatre ambassadeurs et sommes persuadés qu’ils sauront contribuer à démontrer l’éventail des possibilités et des opportunités qui s’offrent aux personnes qui choisissent une carrière en arts », a mentionné Marianne Rainville, enseignante au programme Arts visuels et responsable du projet.

Pour compléter le programme de la soirée, les personnes participantes pourront également visiter les installations du Cégep à Joliette, discuter avec des étudiants du programme et obtenir de l’information relative au cheminement scolaire.

L’événement gratuit aura lieu à la salle Calimarose du Cégep à Joliette. Exceptionnellement, les visiteurs pourront accéder gratuitement au stationnement. Pour s’inscrire gratuitement à la Soirée-carrières, pour un avenir en arts ou pour obtenir plus de détails, on visite le www.cegep- lanaudiere.qc.ca/joliette/pourunavenirenarts. Les personnes inscrites avant le 16 avril, à midi, courront la chance de gagner un prix de présence.