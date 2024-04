Une troupe en résidence venant tout droit de la France

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies accueillera en résidence artistique le groupe Æncre, une troupe de musique folk venant tout droit de la France. Leur visite s’échelonnera du 8 au 12 avril, avec une sortie de résidence présentée le jeudi 11 avril à 19h30 au Carrefour culturel.

Le public est invité à venir assister gratuitement à cette soirée musicale pleine d’entrain.

Alors que la Ville a déjà accueilli certains artistes internationaux au sein de résidences québécoises, il s’agit cette fois d’une troupe complète arrivant de l’international ! Le groupe Æncre bénéficiera donc de cet espace créatif, comprenant l’hébergement à quelques pas de la salle de spectacle, pour travailler un nouveau volet de leur création musicale inspiré du patrimoine musical francophone québécois.

Il est à noter que le choix de présenter leur travail au Carrefour culturel n'est pas un hasard, car c’est dans le Grand Joliette, il y a de cela six ans, que l’idée même de la création du projet Æncre est née, lors du Festival Mémoire et Racines. « Nous logions alors à Notre-Dame- des-Prairies chez un habitant rencontré au cours de notre voyage », souligne le groupe.

Après leur présentation à Notre-Dame-des-Prairies le 11 avril, Æncre sera en tournée du 13 au 21 avril pour donner une série de concerts au Québec, sur les scènes de Donnacona, Val-David, Montréal, Sherbrooke et Saint-Adrien.

À propos de Æncre

Æncre distille une musique née de l’Atlantique Nord entre tradition française, celte, québécoise et américaine. Ces multi-instrumentistes allient des arrangements percutants de chansons traditionnelles francophones avec une sensibilité contemporaine empreinte de folk, de rock et de blues. Sur scène, Elisabeth Kurst, Adeline Dillenseger, Annabelle Galland et Nathan Adenot offrent un travaild’artisan : tout est réalisé à la main et au pied avec soin en faisant la part belle à une ambiance acoustique qui se veut chaleureuse, authentique et entraînante.