5 concerts autour de Joliette pour (re)découvrir le Rock des 70’s

Malheureusement, la plupart des groupes mythiques de rock des années 70 ne se produisent plus sur scène aujourd’hui. Alors; pour les fans invétérés de cette époque, il faut se rabattre su de jeunes groupes qui continuent de faire vivre la flamme du rock ou aller voir des « tribut bands » en concert. C’est sur ces derniers que nous nous attarderons dans cet article, avec 5 concerts de groupes de reprises canadiens dans les mois qui viennent, et proches de Joliette.

Jurassik Rock – 29 Février – Salle Rolland-Brunelle, Joliette

Si vous n’avez qu’un seul concert à choisir, c’est bien celui de Jurassik Rock. En effet, depuis 2002, ce groupe distille avec beaucoup de talent un florilège de chansons venant des plus grands groupes des 70’s : Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Queen, The Who, The Beatles, Rush et pleins d’autres encore…

C’est donc l’occasion de rallumer la flamme en vous, de revivre en live les hits mais aussi les chansons moins connues de vos groupes favoris, et de passer une bonne soirée sous le signe du Rock’n’Roll.

Texas Drive (ZZ Top Tribute) – 14 Mars – La Halte, Des 103 Îles, Sorel-Tracy

Il suffira de traverser le fleuve Saint-Laurent pour vous rendre à La Halte des 103 Îles à Sorel-Tracy afin de pouvoir swinguer sur les titres typiques du rock sudiste des USA de ZZ Top : La Grange, Gimme All Your Lovin’, Sharp Dressed Man, Viva Las Vegas…

C’est effectivement le groupe Texas Drive qui se chargera d’interpréter ce blues-rock à la sauce texane de nos chers barbus, et vous pourrez même en profiter pour souper sur place avec une table d’hôte 4 services proposée sur place.

Cependant, si vous pouvez attendre le 17 mai prochain, le véritable groupe ZZ Top cette fois-ci, se produira à Laval, Place Bell. Un des très rares groupes des 70’s encore actifs, et surtout avec les 3 membres originels depuis la création du groupe encore debout.

CCR Reborn (Creedence Cleatwater Revival Tribute) – 10 & 11 Avril – Casino de Montréal

C’est de nouveau un groupe phare du sud des Etats-Unis qui est à l’honneur au Casino de Montréal : Creedence Clearwater Revival ou CCR pour les intimes. Le groupe montréalais Flying Joes se chargera de vous faire danser pendant 90 minutes non-stop sur des chansons comme Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain, Suzie Q, Bad Moon Rising…



The Musical Box (Genesis Tribute) – 30 Avril - Salle Rolland-Brunelle, Joliette

On passe maintenant plutôt dans la catégorie rock progressif/art-rock des 70’s avec le groupe Genesis, un voyage musical dans l’univers complexe et mythique du groupe britannique. C’est The Musical Box qui vous fera revivre ce que certains considèrent comme la meilleure période du groupe, de 70 à 78. Le groupe montréalais est composé de talentueux musiciens qui reproduisent à la perfection les titres de Genesis, avec de nombreux instruments vintage. Forts de leur expérience scénique, The Musical Box recrée la mise en scène théâtrale si particulière de Genesis avec ses costumes et ses jeux de lumières flamboyants.



Une véritable expérience live stupéfiante et intense que nous vous recommandons chaudement, et nous ne sommes pas les seuls, Peter Gabriel et Phil Collins ont même apporté leur soutien officiel.

Hommage à Queen avec Yvan Pedneault – 14 Mai – Salle Rolland-Brunelle, Joliette

Yvan Pedneault n’est pas n’importe qui. Il a le rôle de chanteur principal dans la célèbre comédie musicale We Will Rock You, soutenue par Brian May et Roger Taylor de Queen. Il revient donc pour un spectacle en solo, et interprétera une sélection personnelle des titres du groupe emblématique qui aura définitivement marqué l’histoire du rock. Un grand challenge que de se prendre pour Freddy Mercury, mais vu le succès de ses différentes apparitions dans d’autres spectacles, vous pouvez être certain qu’Yvan Pedneault donnera le meilleur de lui- même pour ce nouveau show.

