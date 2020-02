Antigone au Ciné-BLABLA et Donato, simplement jazz en spectacle au CRAPO

Mercredi 19 février à 19h15, Ciné-BLABLA présente le drame québécois « Antigone » de la réalisatrice Sophie Deraspe.

Synopsis : Antigone est arrivée à Montréal en bas âge, alors que sa famille fuyait la violence de son pays d’origine. En grandissant, elle est devenue une élève modèle, qui vient tout juste de remporter une bourse. Hémon la courtise et l’avenir s’ouvre grand devant elle. Lorsque les policiers abattent un de ses frères et arrêtent l’autre, c’est trop pour l’adolescente, qui parvient à faire libérer de prison son frangin en changeant de place avec lui. Devant la justice des Hommes, elle répond avec celle de son coeur. Son procès cogne à la porte, entraînant un soudain élan de sympathie et de solidarité.

Le samedi 22 février à 20h, le CRAPO présente le spectacle Donato, simplement jazz.

Le contrebassiste de renommée internationale et membre de l’ordre du Canada, Michel Donato, se joint au guitariste Robert Ménard dans la présentation du spectacle simplement Jazz.

Le contrebassiste, accompagné par son complice, présente un concert d’airs de « bon vieux jazz ».

Pour l’occasion, ils accueilleront le saxophoniste invité Michel Dubeau.

Vous pouvez vous procurer vos billets en téléphonant au CRAPO.

Le CRAPO est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha.