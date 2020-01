Centre d'art Diane-Dufresne : "Cycle", un projet d'installations sculpturales, vidéos et numériques

Le Centre d’art Diane-Dufresne présente du 30 janvier au 8 mars 2020 l’exposition Cycle de Sébastien Lafleur. La pratique de l'artiste s’oriente principalement autour de la sculpture, la vidéo et le dessin.

Natif du Québec, l’artiste présente un engouement marqué pour la matière et son potentiel de métamorphose artistique. Fasciné par chaque aspect du processus créatif, ses œuvres mettent de l’avant plusieurs amorces de récits : stimulant une réflexion sur les motifs et les forces qui modulent la nature. Ces dernières années, il a partagé son temps entre son atelier de sculpture et son travail en tant qu’artiste et coordonnateur pédagogique à la Société des arts technologiques (SAT) située à Montréal.

Textures et formes

« Nous sommes heureux d’accueillir cette magnifique exposition qui saura ravir les amateurs d’art. À Repentigny, nous avons à cœur d’offrir une vitrine unique à ceux et celles qui contribuent, par leur créativité, à dynamiser notre ville afin de la rendre plus riche et plus accessible à l’ensemble de la population », souligne Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny.

L’exposition Cycle est un projet d’installations sculpturales, vidéo et d’impression numérique qui gravite autour des notions de mouvement, d’espace et de temporalité. Sébastien Lafleurr présente des œuvres qui s’inspirent des rythmes de la nature. Les sculptures se démarquent par la variété des matériaux utilisés : épine de porc-épic, bois de cervidé, pierre, crin de cheval, bois, béton, plastique, ossement, etc.

La relation inusitée qui lie les textures et les formes offrent différents niveaux de lecture : elle incite le spectateur à percevoir diverses métaphores, autant évocatrices que personnelles. En parcourant l’espace de la salle d’exposition, les images auxquelles nous sommes confrontées laissent nos repaires sur un doute; nous sommes amenés à remettre en question la neutralité de notre regard face au paysage qui nous entoure. Nous sommes devant des œuvres qui brouillent les frontières entre la réalité et la fiction, elles habitent l’espace, tels des artéfacts, vestiges d’un paysage anthropocène et du monde post-internet.

Rendez-vous artistiques et activités familiales pour tous

Le centre d’art propose de nombreux rendez-vous pour tous les publics. Rencontres d’artistes, ateliers de création sont à mettre à l’agenda.

De plus, une v isite commentée avec Sébastien Lafleur sera accessible le 1er février à 14 h: c'est l'occasion d' échanger avec l’artiste et en apprendre davantage sur son processus de création.

Dimanches créatifs

Les dimanches créatifs se déroulent à 10 h et 14 h (60 minutes). Cette série d’activités permet aux familles de s’initier aux arts visuels. Chaque atelier de création est précédé d’une courte visite animée de l’exposition en cours.

> L'activité est au coût de 5 $ par enfant, l'entrée est libre pour le parent accompagnateur mais les inscriptions sont requises.

Rencontre avec l’artiste

"Brico-numérique", le 9 février à 13 h, en compagnie de Sébastien Lafleur, créez une œuvre d’art par l’expérimentation de techniques croisées entre le fait main et le numérique.

> Au coût de 5 $ par enfant, l'inscription est également requise.

Étrange nature

Modelage et trompe-l’œil, les 22 février et 1er mars à 10 h et 14 h. Inspiré par les objets-sculptures de Sébastien Lafleur, fabriquez une curiosité de la nature à l’aide d’argile et de matériaux trompe-l’œil.

> Au coût de 5 $ par enfant, l'entrée est libre pour le parent accompagnateur.

Arts numériques

Une animation image par image se déroulera le 24 février à 14 h (durée de 120 minutes). Découvrez l’animation image par image (stop motion) pour réaliser des animations personnalisées. L'activité est créée pour les 9 à 12 ans.

> Au coût de 7 $ par adolescent, l'inscription est requise.

Création vidéo en direct

Le 27 février à 10 h (durée de 120 minutes). Initiez-vous à cette pratique artistique contemporaine consistant à mélanger des vidéos en temps réel. De 13 à 17 ans.

> Au coût de 7 $ par adolescent, l'inscription est requise.