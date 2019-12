Plus de 700 visiteurs en une semaine pour l’exposition Playmobil

La semaine dernière a eu lieu le vernissage de la toute dernière exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue : l’univers Playmobil. Les citoyens et citoyennes ont répondu à l’invitation de la Ville en grand nombre et la salle d’exposition était remplie de gens de tous âges, venus découvrir ce monde fascinant.

Cette exposition est la création de Pierre Lafrance, qui exhibe sa collection personnelle. Elle regroupe une dizaine de thèmes et permet aux jeunes d’aménager eux-mêmes certains espaces. Les thèmes : un château, le Far west américain, Rome et son colisée, l’Égypte des pyramides, les animaux du monde, le pays des fées et des dragons, les trains et transports, le garage et le chantier. Aux dioramas (présentations fixes) s’ajoutent divers objets se rapportant aux thèmes : une dague romaine, des poteries amérindiennes, des vidéos, etc.

700 visiteurs sont passés en 7 jours. L’achalandage est tel que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a décidé d’ajouter une journée d’ouverture. La salle adonc été ouverte le dimanche 22 décembre de 13h à 17h, en plus des journées habituelles, soit du mercredi au samedi de 13h à 17h.

L’entrée est gratuite, à contribution volontaire. La salle est située au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue au 225, boul. Antonio-Barrette à Notre-Dame-des-Prairies.