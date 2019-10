Le CRAPO dévoile sa programmation de la semaine du 28 octobre

Le Crapo dévoile cette semaine un documentaire sur le vieil âge, de Fernand Dansereau, et un 7 à 9 avec Lorrie Snyder, une chanteuse qui offrira une performance entre jazz, blues, folk et classique.

Ciné-BLABLA présente le documentaire « Le vieil âge et l’espérance» le mercredi 30 octobre au Crapo, à 19h15.

Le Ciné-BLABLA du Crapo présente ce documentaire québécois, réalisé par Fernand Dansereau. Quand le grand âge impose la déchéance physique et quelques fois mentale, y a-t-il moyen de conserver de l'espoir face à la vie et ses mystères. C’est la question que veut confronter le projet de film documentaire "Le vieil âge et l’espérance" en interpellant non seulement les spécialistes tels les gériâtres, gérontologues, psychologues et philosophes, mais d’abord et avant tout l’expérience vécue des personnes âgées elles-mêmes.

L’entrée est de 9$ et de 7$ pour les membres. Le Crapo est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha. Infos et réservations 450.886.1515.

Le vendredi 1er novembre, le Crapo accueille la chanteuse Lorrie Snyder

La talentueuse chanteuse et bassiste Lorrie Snyder est en spectacle au Crapo en 7 à 9. Elle sera accompagnée du bluesman virtuose Denny «Southside» Snyder. Auteure-compositeure-interprète, Lorrie Snyder est surtout reconnue pour son travail avec son groupe familial The Snyders. Elle partage maintenant son premier album solo, Odd Comforts, un mélange entre le jazz, blues, folk et classique.

L’entrée est à contribution volontaire et il est préférable de réserver à l’avance.