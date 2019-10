La folk sera reine au CRAPO la semaine prochaine

Le CRAPO présente la programmation de la semaine prochaine. Au niveau de la musique, la folk règne.

Au cinéma ? "Mad Dog Labine" le 16 octobre, un tendre docufiction sur l'adolescence

Le mercredi 16 octobre à 19h15, le Ciné-BLABLA du CRAPO présente le film québécois "Mad Dog Labine", réalisé par Jonathan Beaulieu-Cyr et Renaud Lessard. Les héros de ce film inventif sont des enfants et des adolescents : ceux de Pontiac, dans l’Outaouais, le pays des lacs et des

rivières, loin de la grande ville. Ce sont Lindsay, à la moue insolente, laissée à elle-même alors que son père est parti à la chasse, et son amie Justine, enfant de hippies qui gagnent miraculeusement à la loterie. Ce sont aussi tous ces autres captés par une caméra de proximité et de fragilité dans cette première oeuvre qui ose un genre difficile : le docufiction. Un portrait sincère et vivant, sans misérabilisme.

L’entrée est de 9$ et de 7$ pour les membres.

Le 7 à 9 avec Gen et Marcus fera voltiger le folk, le vendredi 18 octobre

Le vendredi 18 octobre, le CRAPO présente un 7 à 9 avec Gen & Marcus. Le magnifique duo est le résultat d’une fructueuse rencontre entre deux musiciens de formation jazz animés par une curiosité expérimentale et un amour pour la musique folk. Enraciné dans la culture traditionnelle et folklorique, leur duo violon-guitare résonne avec une poésie acoustique naturelle.

Leur premier album Warden , qui paraîtraen avril 2019 et réalisé par le lanaudois Tommy Gauthier (Yves Lambert Trio, Richard Desjardins, Robert Charlebois), se distingue par ses mélodies touchantes, ses arrangements bien ficelés, savamment orchestrés, et par la complicité exceptionnelle des deux musiciens.

L’entrée est à contribution volontaire et il est préférable de réserver à l’avance.

AlanFolk chante au profit du CRAPO, le samedi 19 octobre

Le samedi 19 octobre, le chanteur AlanFolk et son groupe offriront un spectacle dont les profits iront entièrement au CRAPO. Originaire de Lanaudière, AlanFolk présente un spectacle à saveurs folk, blues et pop et revisite de nombreux succès de la musique du Québec et d’ailleurs dans une formule acoustique avec des arrangements musicaux uniques.

Les billets sont en vente au CRAPO au coût de 20$ et de 16$ pour les membres.

Le CRAPO est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha.

Infos et réservations au 450.886.1515.