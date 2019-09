Saint-Félix-de-Valois: une rencontre dans la vie de 12 femmes sous la forme d'une exposition

"La fois où j’ai rencontré..." invite les citoyens de Saint-Félix-de-Valois à raconter une rencontre mémorable ou significative lors d’une exposition à la bibliothèque municipale le 28 septembre de 10 h à 17 h dans le cadre des Journées de la culture 2019.

Sculpture, images et mots racontent en un récit la rencontre saisissante que douze femmes ont vécu. Les images sous forme de dessin, de photos, de peintures et de sculptures, qu’elles soient imaginées, créées ou reproduites font l’objet d’un choix pour évoquer le moment qui change à tout jamais notre perception du réel.

Les participantes qui ont accepté de fouiller leur mémoire, d’en extraire les émotions et de les partager avec le public, de rechercher ou de créer l’image ou l’objet évoquant le moment choisi. Elles sont Danielle Breault, Suzanne Charbonneau, Monique Desrochers, Marie-Danielle Gaudet, Marie-Odile Lebeau, Diane Lefebvre, Chantal Locat Élisabeth Reiche, Martine Viens, Juli Aubin et Claire Aubin. Cette dernière est co-comissaire de l'exposition avec Juli Aubin. Elle pratique les arts plastiques : sculpture, peinture, installations, multimédia- depuis plus de vingt ans. Elle s’intéresse à la médiation culturelle dans le milieu lanaudois et a initié de nombreux projets artistiques en lien avec les artistes de la région et les citoyennes et citoyens sensibles à la pratique artistique.

La rencontre avec ces artistes est possible à la bibliothèque municipale ce samedi 28 septembre de 10 h à 17 h dans le cadre des Journées de la culture 2019.