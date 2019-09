Le duo Dumoutier-Desrosiers en spectacle au CRAPO le vendredi 27 septembre

Le vendredi 27 septembre, le CRAPO présente un 7 à 9 avec le duo Dumoutier-Desrosiers. L’accordéoniste le plus connu au Québec, Didier Dumoutier, a accompagné une multitude de grands noms de la chanson dont Richard Desjardins, Lhasa de Sela et Diane Dufresne, pour en nommer quelques uns.

Le guitariste Yves Desrosiers a également une impressionnante feuille de route, pour avoir été membre de Jean Leloup et la Sale affaire, guitariste et réalisateur de Lhasa de Sela et réalisateur de plusieurs albums dont Kanasuta de Richard Desjardins. Semblable aux deux mats d’un navire, battant pavillon « MUSIQUE » ils accrochent à leurs voiles les cordes d’une guitare et les boutons d’un accordéon, tous reliés à la coque d’un navire nommé « CHANSON ».

Jouant avec le souffle du Vent , gonflés par les vagues guitaristiques qui battent leurs flancs, ils se lancent à l’abordage d’un public attentif, pour atteindre enfin les trésors cachés enfouis dans leurs pensées. Le CRAPO est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha. L’entrée est à contribution volontaire. Infos et réservations: 450.886.1515.