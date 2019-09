Joliette se sensibilise aux enjeux de la santé mentale le 26 octobre

Le samedi 26 octobre prochain aura lieu à la Librairie Martin de Joliette le lancement du collectif Mille mots de voyage des Éditions Les Impatients, de 14 h à 15 h 30. Les gens pourront rencontrer l’auteur Alain Labonté (Une âme et sa quincaillerie), participant au collectif ainsi que des représentants des ateliers Les Impatients de Joliette.

Mille mots de voyage reprend la célèbre reliure qui a longtemps recelé des lettres d’amour. Elle revient cette fois avec des récits de voyage offerts par des artistes, des personnalités publiques, des participants aux ateliers des Impatients et des élèves. Ils prennent plusieurs formes : écrits, photos, dessins, bande dessinée… Le thème est vaste et les voix qui s’entremêlent sont nombreuses : France Beaudoin, Serge Bouchard, Hélène Dorion, Philippe Ducros, Gérald Fillion, Manon Globensky, Jacques Godbout, James Hyndman, Brigitte Lafleur, Pénélope McQuade, Émile Proulx-Cloutier, Rogé, Marc Séguin, Guylaine Tanguay et Kim Thúy sont de ceux qui se joignent aux Impatients.

Cette publication est un ouvrage qui fait voyager à travers le monde en général et dans celui des ateliers des Impatients en particulier. Elle est aussi un outil formidable de démystification de la santé mentale et de sensibilisation à la mission des Impatients qui est de venir en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale. Finalement, elle permet d’amasser des fonds pour soutenir l’organisme, puisque tous les profits de la vente du livre lui sont remis.

Cet événement à la Librairie Martin souligne le partenariat entre le CISSS de Lanaudière, le Centre hospitalier régional de Lanaudière et le Musée d’art de Joliette qui soutiennent les ateliers des Impatients dans la région. Grâce à eux, c’est une soixantaine de personnes de la communauté qui peuvent s’exprimer par l’art et faire un pas vers le rétablissement.

De plus, il souligne l’investissement d’Alain Labonté à la cause de la démystification de la santé mentale. En plus de travailler à la reconnaissance des Impatients grâce à son métier de relationniste de presse, il écrit sur le sujet. Le 26 octobre, il portera deux chapeaux : auteurs dans le coffret Mille mots de voyage et coauteur, avec Florence Meney, de Ma tête, mon amie, mon ennemie, dont ce sera aussi le lancement. Ce livre présente différents enjeux liés à la santé mentale à travers 12 portraits. Il est illustré par les participants aux ateliers des Impatients et présente un participant aux ateliers.