Lancement d’une politique culturelle et dévoilement de la programmation associée à Saint-Alphonse-Rodriguez

C’est en compagnie de plusieurs partenaires et invités que la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a procédé, le 29 août dernier, au dévoilement de sa toute nouvelle Politique des arts, de la culture et du patrimoine ainsi que d’une programmation d’activités et événements qui seront présentés à l’automne 2019.

Issue d’une démarche rigoureuse, la réalisation de cette politique a suscité le rassemblement de plusieurs acteurs du milieu culturel rodriguais et lanaudois. La Municipalité a sollicité, pour l’occasion, les services de Culture Lanaudière, afin bénéficier de l’expertise appréciable de l’organisme ainsi que d’un accompagnement tout au long du processus. Un comité d’élaboration ralliant 10 personnes, dont des citoyens, artistes et élus, a été mis sur pied afin de réfléchir à la définition des orientations et, finalement, une consultation publique à laquelle tous les citoyens de Saint-Alphonse-Rodriguez étaient invités a été organisée.

« Résultat d’un travail s’étalant sur plus d’un an, ce document découle d’une vision et répond à un besoin de se définir, mais aussi de développer un sentiment d’appartenance dans notre milieu. Nous sommes convaincus qu’il permettra l'épanouissement de la culture à Saint-Alphonse-Rodriguez et aura un impact significatif quant à son au rayonnement! Merci à chacune des personnes impliquées dans le processus de réalisation de notre Politique culturelle. Votre participation a été un précieux atout pour notre Municipalité », a souligné avec enthousiasme Isabelle Perreault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Une programmation automnale étoffée

La mise sur pied de la Politique culturelle a permis de structurer une série d’activités et événements pour tous les âges et tous les goûts qui seront présentés dès cet automne à Saint-Alphonse-Rodriguez :

Le monde des insectes avec Anima Nature, animation pour enfants à l’occasion de la Semaine de la culture scientifique le samedi 21 septembre à 10 h 30 à la salle Marcel-Gaudet. Gratuit. Inscription obligatoire.

Deux activités gratuites pour les Journées de la culture :



o Grande soirée swing avec l'école de danse Swing 88 qui consistera à un cours et un spectacle de swing, ainsi que de l’animation avec DJ le vendredi 27 septembre à 19 h 30 au Centre communautaire rodriguais;



o Spectacle J’t’aime encore, monologue amoureux, interprété par la comédienne Marie-Joanne Boucher, le dimanche 29 septembre à 15 h, à l’église de Saint- Alphonse. Ce spectacle sera suivi d'une rencontre avec l'auteur Roxanne Bouchard.



Activités gratuites présentées pour Novembre, le mois de la danse :



o Cours de swing avec l’école de danse Swing 88 les lundis 4, 11, 18, 25 novembre à 18 h 30 au Centre communautaire rodriguais. Inscription obligatoire.



o Activité de danse pour enfants avec Bouge de Là, le samedi 30 novembre à 10 h, à la salle Marcel-Gaudet. Inscription obligatoire.



Pour plus de détails au sujet de la toute nouvelle Politique des arts, de la culture et du patrimoine de Saint-Alphonse-Rodriguez et des activités qui en découlent, communiquez avec madame Hélène Bombardier, coordonnatrice bibliothèque et culture, par téléphone au 450 883-2264, poste 7435, ou par courriel à l'adresse [email protected].

Visitez le site Internet www.munsar.ca pour en savoir davantage au sujet de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez et de ses activités.