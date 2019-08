Une foule enthousiaste pour Premier ciel

C’est une foule nombreuse et gagnée d’avance qui s’est présentée au parc des Champs-Élysées, le jeudi 15 août, pour la seconde soirée des Jeudis Musik’eau 2019. Premier ciel, l’héritage musical d’Harmonium, a offert une prestation époustouflante à des fans enthousiastes.

Dès 19h, la Maison H. a réchauffé la foule avec son folk électrique aux ambiances dénudées, sombres et psychédéliques. Puis, les talentueux musiciens de Premier ciel, qui rendent hommage à l’un de nos plus grands groupes québécois, ont fait revivre en spectacle toutes les époques de la musique d'Harmonium, y compris l'Heptade. Partout où ils passent ils font un malheur, et Notre-Dame-des-Prairies n’a pas fait exception!

Dernier jeudi de la série



Le dernier jeudi de la série 2019, soit le jeudi 22 août, sera consacré à la musique traditionnelle québécoise. Le groupe Musique à bouches, que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a eu le bonheur de recevoir cet hiver au Carrefour culturel, enflammera la foule de ses airs de musique traditionnelle québécoise interprétés a cappella. Le quintette vocal est le fruit de 15 ans de perfectionnement et d’évolution. Ses membres font un travail d’archéologues en défrichant le répertoire pour faire revivre des lieux, des personnages et des histoires qui ont su donner un sens à notre identité culturelle. En première partie, les 25 ans de l’ensemble traditionnel La Foulée seront soulignés en danse et en musique avec les danseuses-danseurs et musiciens de l'ensemble.

Les Jeudis Musik’eau sont présentés par la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, en collaboration avec les Supermarchés IGA Crevier de Lanaudière.