Bientôt le 300 000e visiteur au musée Gilles-Villeneuve!

Le musée Gilles-Villeneuve, situé à Berthierville, accueillera dans les prochains jours son 300 000e visiteur! L’établissement accueille chaque année des visiteurs en provenance d’une bonne vingtaine de pays. Le musée a ouvert ses portes en 1988.

« Toute l’équipe du musée attend ce 300 000e visiteur avec fébrilité. Nous remettrons à ce visiteur historique une carte de membre à vie du musée et divers souvenirs rattachés à la carrière de Gilles Villeneuve », a mentionné le directeur général de l’établissement, Alain Bellehumeur, ajoutant : « le souvenir du champion demeure bien vivant, malgré les années qui passent. Les gens qui font halte au musée nous le rappelle chaque jour. »

Vers un musée agrandi

De plus, l’équipe du musée Gilles-Villeneuve travaille avec intensité à concrétiser un important projet, celui visant à agrandir l’établissement bordant l’avenue Gilles-Villeneuve dans la municipalité qui a vu grandir le champion. Le projet progresse.

« Une demande d’aide financière a été acheminée au gouvernement du Québec et à celui du Canada. Des discussions vont bon train avec divers partenaires. Nous invitons aussi le public, ceux et celles qui ont connu Gilles Villeneuve, ceux et celles qui appuient le musée Gilles-Villeneuve, à s’impliquer. L’objectif de l’actuel campagne de financement est fixé à 100 000 $. Nous sommes à la recherche de 1000 donateurs à 100 $. Vous souhaitez contribuer, passez nous voir au musée, contactez-nous (1-800-639-0103) ou visitez notre site Web museegillesvilleneuve.com », a poursuivi le dg du musée.