Cordes vocales et instrumentales en vedette durant la deuxième semaine du Festival de Lanaudière

La deuxième semaine du 42e Festival de Lanaudière sera riche en émotions et en talent autant lyrique qu'instrumental.

Piemontesi, Bach et Schubert en apothéose

Le mardi 9 juillet, le pianiste Francesco Piemontesi se produira à l'Église de Sainte-Mélanie. Ce poète sensible, virtuose élégant et penseur attentif magnifiera l'univers infini de Bach lors de cette soirée, puis celui de Schubert avec la grande Sonate en ré majeur, D. 850.

Miloš exclusif

Le guitariste Miloš Karadaglic se produira au Québec pour la première fois le mercredi 10 juillet à l'Église de Saint-Sulpice. Il nous entraînera dans un univers de finesse et de sensualité avec des œuvres de Johann Sebastian Bach, Enrique Granados, Manuel de Falla, Heitor Villa-Lobos, Paul McCartney/Sérgio Assad, Harold Arlen, George Harrison/Sérgio Assad et Carlo Domeniconi.

Spyres intime

Star de l'opéra, Michael Spyres offrira un récital avec son complice et partenaire attitré, le pianiste Mathieu Pordoy, le jeudi 11 juillet à l'Église de L'Assomption. Au programme : Haydn, Beethoven, Schubert, Berlioz, Tchaïkovski et plus encore!

Sommets mozartiens

Le vendredi 12 juillet, l'Amphithéâtre accueillera un partenaire de longue date, les Violons du Roy, avec leur nouveau directeur musical, Jonathan Cohen, et le pianiste Charles Richard-Hamelin. Mozart sera à l'honneur avec l'ouverture des Noces de Figaro, les Concertos pour piano no 22 et no 24 ainsi que la Symphonie no 38.

Une voix unique, un art historique

Le samedi 13 juillet, le ténor américain Michael Spyres donnera un grand concert lyrique, accompagné par l'Orchestre et le Chœur du Festival, sous la direction de Corrado Rovaris. Des extraits d'opéras de Berlioz, Rossini, Bellini et Offenbach seront présentés.

Tétreault, Chostakovitch, Moussorgski

La fin de semaine se conclura le dimanche 14 juillet avec le violoncelliste Stéphane Tétreault, un favori de Lanaudière, qui retrouvera l'Orchestre Métropolitain et Nicolas Ellis – dont ce concert marquera ses débuts au Festival. Au programme : le Capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov, le Concerto pour violoncelle no 1 de Chostakovitch et les Tableaux d'une expositionde Moussorgski.

Pour se procurer des billets

Si ce n'est déjà fait, les gens intéressés peuvent se procurer des billets à la billeterie de la Place des arts à l'adresse placedesarts.com ou à la billeterie de l'Amphithéâtre à l'adresse lanaudiere.org. Pour plus d'informations, consultez le site Web du Festival de Lanaudière.

À propos du Festival de Lanaudière

Le Festival de Lanaudière est le plus important festival de musique classique au Canada et membre du Regroupement des événements majeurs internationaux. D'année en année, il enregistre plus de 50 000 participations pour l'ensemble de ses activités. Sa programmation est accessible et composée de grands artistes de réputation mondiale et de niveau international. La scène principale du Festival est l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay, lequel comprend 2000 sièges sous un toit et 5000 places sur la pelouse.