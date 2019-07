Les Vendredis en musique reviennent en force à Saint-Félix-de-Valois avec la présentation de trois soirées musicales pour animer le magnifique terrain près de l’église au cœur de la municipalité. Présenté en partenariat avec la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, l’événement accueillera The Lost Fingers le 19 juillet, Brigitte Boisjoli le 9 août et Martin Deschamps et Breen LeBœuf le 23 août.

The Lost Fingers – 19 juillet à 20 h

Le quatuor interprétera différents hits de leur dernier album Wonders of the World. Black Betty, Cotton Eye Joe, et plusieurs autres pièces portant la signature caractéristique à la manière swing manouche combinée à des arrangements hors normes. Énergie, swing, sourires, humour, musicalité, virtuosité et costumes éclatés seront au rendez‐vous!

Brigitte Boisjoli, acoustique - 9 août à 20 h

Les univers de Brigitte Boisjoli et de Luc Plamondon se sont croisés, il y a un peu plus de cinq ans, et se conjuguent à nouveau sous le signe du succès depuis le début de la tournée entièrement consacrée à l’œuvre d’un des plus grands paroliers de la francophonie. L’artiste interprétera également en version acoustique des chansons de son spectacle Women, où elle rend hommage aux plus grandes voix féminines de la musique country.

LeBœuf-Deschamps – 23 août à 20 h

En 1997, Martin Deschamps est recruté par les membres d’Offenbach pour prendre la relève du défunt chanteur et leader du groupe, Gerry Boulet. C’est d’ailleurs à ce moment que la première alliance LeBœuf-Deschamps s’est formée. Depuis 2012, les deux rockers unissent leurs forces pour livrer à travers le Québec des performances mémorables à saveur de rock avec la fougue et le charisme qu’on leur connaît.

Les spectacles sont présentés sur le terrain à proximité de l’église de Saint-Félix-de-Valois à 20 h et ont lieu à l’intérieur de l’église en cas de pluie. Les Vendredis en musique sont présentés en collaboration avec la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière à titre de partenaire majeur et grâce à l’appui de la Pharmacie Jean Coutu Priscillia Roy et Julie Thibodeau de Saint-Félix-de-Valois à titre de commanditaire.