Spectacle solidaire avec le CRAPO au Centre Culturel Desjardins

Le samedi 15 juin à 19h30 au Centre Culturel Desjardins à Joliette aura lieu le Spectacle solidaire avec le CRAPO. Suite au grave incendie qui a touché les locaux du CRAPO de Lanaudière, cet événement servira à amasser des fonds pour aider l’organisme diffuseur de spectacles à rebondir et à reprendre ses activités le plus tôt possible.

À l’image des programmations du CRAPO, une belle brochette d’artistes variés ont gracieusement accepté de participer à l’événement qui mettra en vedette: Michel Rivard, Mamselle Ruiz, Yves Lambert Trio, De Temps Antan, La Chorale Trad du CRAPO, Pylawak, Robert Legault et les Mercenaires du terroir, Jazz Apéro et plusieurs surprises!



Les billets sont en vente au coût de 35$ (général) ou 60$ (VIP) à http://www.spectaclesjoliette.com/ . Pour plus d'information, composez le 450 886-1515.