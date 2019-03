Dans l’Au-Delà, une exposition de BELLSARD

Maison et jardins Antoine-Lacombe présente, du 3 au 28 avril 2019, l’exposition Dans L’Au-Delà de BELLSARD. Le vernissage aura lieu le dimanche 7 avril de 13 h à 17 h. Bienvenue à tous, l'entrée est gratuite.



Fusion de 2 artistes, Jocelyne Bellemare et Claude Lessard, BELLSARD explore les manifestations de l’inconscience, aux frontières de l’abstrait et du figuratif. L’exposition Dans l’Au-Delà est composée de toiles et de bas-reliefs. Les toiles dévoilent des formes animales, humaines ou hybrides, complices d’un univers aux résonances cosmiques ou mythologiques. À l’instar des toiles qui trouvent leur sens à partir de l’abstraction, les bas-reliefs trouvent le leur à partir de la nature même des pierres.



Née à Montréal, Jocelyne Bellemare vit et travaille à Boucherville. Elle détient un baccalauréat en Histoire de l’art (UQAM) et cumule plusieurs formations privées en arts visuels. Pendant plus de 35 ans, elle fait carrière dans le milieu cinématographique en tant qu’artiste maquilleuse et se livre de concert à sa passion pour la peinture. Elle a participé à diverses expositions collectives au Québec et ses œuvres font l’objet de différentes collections privées au Canada et aux Etats-Unis.



Né à Montréal, en 1957, peintre autodidacte dès 1973, mais à plein temps depuis 2007, Claude Lessard termine son baccalauréat en géologie de l’environnement à l’UQAM en 1981. Son appartenance aux sciences de la terre lui insuffle un désir de scruter l’univers à sa source. Ainsi guidé et interpellé par un langage pictural bien à lui, il se connecte formellement à la peinture. Depuis 2007, il a participé à plus d’une dizaine d’expositions à Montréal et à Québec.



BELLSARD offre un voyage vers l’inconnu, toujours renouvelé. Leur démarche se démarque par l’intérêt du mystère et des secrets de l’âme humaine synergique.



Pour plus de détails, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe au www.antoinelacombe.com.