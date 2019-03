Chlorophylle38 cherche un gars compatible : à Joliette le 27 mars prochain

Chlorophylle38 cherche un gars compatible, un spectacle d’humour mettant en scène une femme bio-yoga-végane exponentielle qui cherche l’âme sœur sur les sites de rencontres, sera présenté par l’écrivaine et comédienne Jacinthe Laforte à Joliette, le mercredi 27 mars à la microbrasserie L’Albion.

Chlorophylle38, un personnage actuel

Sensible aux enjeux planétaires et passionnée de développement personnel durable, le personnage de Chlorophylle38 confie ses aspirations amoureuses et ses démarches infructueuses — qui reflètent celles de tout un courant de femmes frénétiquement vouées à la recherche du mieux-être et de l’amour. Candeur et idéalisme sont au rendez-vous dans ce spectacle bienveillant... qui ne manque pas de mordant !

Jacinthe Laforte, une humoriste « grano »

Titulaire d’une maîtrise en création littéraire, Jacinthe Laforte a également étudié la sexologie et la communication consciente. Issue de l’univers du changement social, elle s’inscrit dans la mouvance d’une quête spirituelle libre et éclectique, ancrée dans le corps et la nature.

Auteure d’un roman sur la fin du pétrole (Cité carbone, 2011) et conférencière sur la créativité, elle a travaillé intensivement à la création de ce premier spectacle solo avec Martin Mercier, fondateur et directeur du Centre de création scénique, qui en assure la mise en scène.

Une tournée québécoise

Depuis septembre 2018, l’humoriste émergente rode son spectacle. Jacinthe Laforte propose en 2019 une tournée du spectacle, entre autres dans la Capitale- Nationale, le Bas-du-Fleuve, les Laurentides et Lanaudière. En plus de Joliette, elle sera notamment à Sherbrooke les 22 et 23 mars, au Centre d’art de Duham le 20 avril et au Petit Théâtre de Québec le 17 mai.

Aide-mémoire

Titre du spectacle : Chlorophylle38 cherche un gars compatible (en rodage)

Texte et jeu : Jacinthe Laforte

Mise en scène et script-édition : Martin Mercier

Durée : 1h45 (avec entracte)

Date : mercredi le 27 mars

Heure : 19h30

Lieu : Microbrasserie L'Albion, 408 boul. Manseau, Joliette

Billets : en ligne ou sur place, 20 $ (15$ pour les étudiants)