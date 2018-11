Une oeuvre magistrale de Bernard Séguin Poirier au coeur d’un projet immobilier grandiose

Alors qu’il cumule 50 ans de carrière artistique, Bernard Séguin Poirier se retrouve au cœur d’un projet immobilier majeur. Une de ses œuvres sera la pièce maîtresse du projet Maestria, constitué de deux tours jumelles de plus de 50 étages qui prendront place dans le quartier des spectacles, à Montréal.

Concrètement, le projet Maestria prévoit des investissements globaux de 700 millions de dollars. Cette somme servira à la construction d’une tour de 51 étages et une autre de 53 étages qui comprendront 1 500 logements, soit 1000 condos et 500 appartements locatifs. Une terrasse et des jardins complèteront l’aménagement paysager de ce projet.

Pour le moment, l’échéancier du projet n’est pas connu, mais l’annonce officielle a été faite à Montréal, le mercredi 21 novembre dernier. « Ces bâtiments seront une œuvre en soi dans leur architecture et leur conception. Il sera impossible de ne pas les remarquer à cause de leur grandeur, de leur stature imposante et de leur hauteur qui équivaudra presque au sommet du Mont Royal », souligne Bernard Séguin Poirier.

« Les promoteurs du projet ont fait l’achat d’une murale baptisée Changer le monde que j’ai réalisé avec 1509 jeunes issus de Centres jeunesses du Grand Montréal pour la somme de 100 000$. Je suis évidemment très fier de savoir que cette œuvre qui me tient à cœur sera en vedette dans ce projet immobilier moderne qui sera le plus haut à Montréal et voir même au Canada », explique-t-il avec un trémolo dans la voix.

Ajout de 100 000$

La réalisation imposante de 40 pieds par 12 pieds aura une place de choix au cœur du projet immobilier qui sera réalisé par Devimco Immobilier. « En plus de faire l’acquisition de la murale, les promoteurs ajoutent 100 000$ afin que je poursuive mon travail avec les jeunes des centres jeunesses du Grand Montréal et avec le Phare Enfants et Familles. Ce sera la continuité de ce grand projet dans lequel j’adore m’investir », ajoute-t-il.

Avec cette somme, Bernard Séguin Poirier réalisera 20 tableaux et une murale avec des jeunes importants pour l’équilibre de tous les spectres composant la société de demain. « Cet engagement social est une belle réalisation dans ma carrière. Je suis toujours content de retrouver ces jeunes et de les guider dans la réalisation de ces œuvres. Ils se sentent valorisés et je suis très heureux de m’impliquer auprès d’eux », conclut-il.