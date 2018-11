Médiation culturelle : appel de projets en cours

La Ville de Joliette et le ministère de la Culture et des Communications souhaitent soutenir les initiatives d’action de médiation culturelle en arts de la scène des organismes via un programme de subvention qui permettra à sa population d’y participer.

Par médiation culturelle, trois types d’action sont entendus soit :

La rencontre: le public et l’artiste interagissent ensemble pour mieux se connaître et s’influencer mutuellement;

L’acteur: le public interagit avec l’artiste et participe concrètement à la création d’une oeuvre;

L’agent de changement: le public et l’artiste tentent d’influencer leurs concitoyens par le biais d’actions culturelles.

Deux projets seront sélectionnés dont un qui vise les enfants d’âges scolaire et un second, les différentes communautés ethniques. La date limite pour soumettre une demande est le 18 janvier 2019.

Pour plus d’information

Pour plus de détails concernant cette opportunité issue de l’entente de développement culturel entre la Ville de Joliette et le ministère de la Culture et des Communications, suivez ce lien ou communiquez avec le service des Loisirs et de la culture par téléphone au 450 753-8050 ou par courriel au [email protected]