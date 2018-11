Dévoilement de la programmation du Festitrad

La Ville de Saint-Gabriel, en collaboration avec le Centre culturel de Joliette, CFNJ et la municipalité de Notre-Dame-des-Prairies, est heureuse d’inviter tous les amateurs de musique trad au dévoilement de la programmation de la 4e édition de son Festitrad le lundi 26 novembre prochain dès 18 h au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, situé au 171, rue Curé-Rondeau.

Ce dévoilement des plus particuliers sera également diffusé en direct sur les ondes de CFNJ dans le cadre de la populaire série T-shirt, Jeans, Baskets, en provenance du Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies.

Pour l’occasion, en plus du dévoilement complet de la programmation et de l'Identité du porte-parole, entrevues, rafraîchissements et courte prestations live de la formation Musique à Bouches viendront agrémenter le tout.

Quand

Lundi 26 novembre à 18 h



Lieu

Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (église)

171, rue Curé-Rondeau, Notre-Dame-des-Prairies

Combien?

Entrée gratuite!

Au plaisir de vous y voir!