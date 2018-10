Arts et culture : appels de projets en cours à Joliette

Plusieurs appels de projets portés par la Ville sont présentement en cours à Joliette, des opportunités à saisir pour les citoyens et artistes d’ici.

Prix du patrimoine

Présenté dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Joliette, le Prix du patrimoine récompense les efforts des citoyens en matière de rénovation, restauration, conservation, préservation et mise en valeur du patrimoine matériel. Il permet également de souligner l’apport exceptionnel des citoyens pour la transmission, l’interprétation et la diffusion du patrimoine immatériel.

Les intéressés sont invités à soumettre leur candidature avant le 26 octobre. Les gagnants seront dévoilés à l’hiver 2019.

Acquisition d’œuvres d’art

Dans le cadre de son programme d’acquisition d’œuvres d’art, la Ville de Joliette souhaite procéder à l’achat d’une œuvre pour le chalet de services au parc Saint-Jean-Baptiste, rues De Salaberry et Laval. Elle dispose d’un budget de 7 000 $ pour l’acquisition de cette œuvre.

Elle désire aussi, dans le cadre de son programme d’acquisition annuel d’oeuvres d’art, procéder à l’achat d’oeuvres pour les salles de l’hôtel de ville ainsi que de l’aréna. Elle dispose d’un budget de 10 000 $ pour l’acquisition de ces oeuvres.

Notons que ces deux appels d’œuvres sont destinés aux artistes professionnels de la région de Lanaudière, lesquels sont invités à déposer leur dossier avant le 30 octobre.

Pour plus d’information

Pour plus de détails concernant ces opportunités, consultez le www.joliette.ca, sous l’onglet Loisirs » Culture et Patrimoine » Appel de projets et subventions ou communiquez avec le service des Loisirs et de la culture par téléphone au 450 753-8050 ou par courriel au [email protected]