Lancement d'un appel de candidatures

Avis aux intéressés: un appel de candidatures pour le programme d’artistes en résidence 2019 est officiellement lancé par la Ville de Joliette et Lanaudière: Mémoire et Racines. Une opportunité de création unique destinée aux artistes en musique traditionnelle!

Mis sur pied en 2013, le programme d’artiste en résidence permet à un artiste venu d’ailleurs de se consacrer à son travail de recherche et d’expérimentation musicale tout en vivant une véritable immersion dans la culture joliettaine, pour une période d’un mois. Afin de faciliter son intégration, cet artiste est jumelé avec un artiste lanaudois.

Qui peut déposer une candidature?

L’appel de candidature est ouvert à tous les artistes résidant à l’extérieur de la région de Lanaudière (Québec, Canada et international) ayant une pratique en musique traditionnelle et un intérêt pour le travail collaboratif et la médiation culturelle.

Un cachet de 2 500 $ pour le mois (entre juillet et août 2019) et une compensation pouvant aller jusqu’à 500 $ pour le déplacement sont offerts à l’artiste sélectionné, tout comme l’hébergement, le lieu de travail et l’accès à plusieurs événements, notamment.

Pour déposer une candidature, chaque artiste intéressé doit soumettre un dossier rédigé en français ou en anglais avant le 15 octobre 2018. Ce dossier doit comprendre un curriculum vitae, un texte descriptif du travail à réaliser et des publics qu’il souhaite rencontrer, une photo et une revue de presse (s’il y a lieu).

Le dossier peut être envoyé par courriel à [email protected] ou par la poste à l’adresse suivante:

Appel de candidatures – Résidence d’artiste 2019

À l’attention de Marie-Josée Hardy

614, boulevard Manseau

Joliette (Québec) J6E 3E4

Pour plus de détails, consultez le www.ville.joliette.qc.ca ou communiquez avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050.