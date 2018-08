Deuxième veillée de danse estivale au centre-ville de Joliette

Heureux de l’enthousiasme généré par cet événement rassembleur, les partenaires des veillées de danse au centre-ville de Joliette invitent les Lanaudois à danser des « sets carrés » en plein air, pour une deuxième fois cet été.

Le vendredi 10 août, dès 19 h 30, toutes et tous sont attendus sur la Place Bourget pour danser au rythme de la tradition lanaudoise.

La quatrième saison des veillées de danse au centre-ville de Joliette a débuté le 5 juillet dernier dans le cadre de la vente-trottoir annuelle. Des courageuses et courageux ont bravé la canicule pour danser des sets carrés pendant plus d'une heure trente. « De voir les gens danser et avoir du plaisir malgré la chaleur, ça nous a donné l'énergie de continuer! » lance Philippe Jetté, câlleur de cet événement et président de l'organisme Les Petits Pas Jacadiens.

La veillée de danse intergénérationnelle du mois d'août sera animée par Stéphanie Lépine, au violon et aux pieds et Philippe Jetté au câll. Le « câlleur » a pour mission de rendre accessibles les « sets carrés » en expliquant les figures de danse aux participants. Aucune expérience n'est requise.

Les veillées de danse sont offertes gratuitement à la population grâce à la concertation des organismes Les Petits Pas Jacadiens (PPJ), la Société de développement du centre-ville de Joliette et la Ville de Joliette. Les trois organismes partenaires invitent la population à profiter de la saison estivale pour vivre la tradition au cœur du centre-ville de Joliette.