Orchestres et chorales de grand talent au Festival de Lanaudière

En cette quatrième semaine de sa 41e édition, le Festival de Lanaudière braquera les projecteurs sur des orchestres et des chorales de grand talent.

Symphonie de cuivre



L'orchestre Canadian National Brass Project rassemble les meilleurs musiciens de cuivres du continent pour interpréter autrement le répertoire orchestral, instrumental et parfois même choral. Piotr Ilitch Tchaïkovski, Giovanni Gabrieli, Calixa Lavallée, Gustav Holst, Richard Wagner, Morten Lauridsen, Modeste Moussorgski et Leonard Bernstein sont les compositeurs dont les œuvres seront transformées en un mur de son puissant et vivifiant, le vendredi 27 juillet, à 20 h, à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay.

Concert de la paix



Le samedi 28 juillet, à 20 h, à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay, Stephen Layton, un des grands chefs de chœur contemporains, dirigera l'Orchestre du Festival de Lanaudière. Plus qu'un chef, c'est un interprète qui sait faire briller, pleurer, vibrer les voix portant la musique.Gloria, Palladio et L'homme armé du populaire compositeur Karl Jenkins seront présentées.

Dode cello



Le violoncelliste Stéphane Tétreault est un favori de Lanaudière et du Québec. Il sera à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay, le dimanche 29 juillet, à 14 h. Cette année, il sera accompagné d'un ensemble ad hoc de 11 violoncellistes pour revisiter le plus beau répertoire symphonique et instrumental, en plus d'interpréter plusieurs compositions originales pour ensemble de violoncelles.

L'extase



Le dimanche 29 juillet, à 19 h, à l'Église de l'Assomption, le chœur Voces Boreales 18, dirigé par Andrew Gray, s'attaquera à l'une des plus belles œuvres chorales des 20 dernières années. Imaginée par le très populaire compositeur de musique de film Joby Talbot, Path of Miracles devient la trame sonore d'un périple méditatif vers l'au-delà, puis vers soi.

