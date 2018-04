Vocal 80 chante en CHŒUR pour la SLA à Joliette

La collaboration se trouve au CŒUR des valeurs de Vocal 80 et des Chevaliers de Colomb Conseil 1468 Joliette. La chorale Vocal 80 est très heureuse de saluer l’entente entre ces deux parties.

Cette année, Vocal 80 sera sur scène les 25 et 26 mai 2018 pour y présenter son spectacle annuel <Vocal 80 chante en CHŒUR pour la SLA !> à la Salle Rolland-Brunelle de Joliette à 20 heures. Sous l’habile direction d’Andrée Breault, cheffe de chœur fondatrice de l’ensemble vocal et reconnue dans le monde choral autant québécois qu’européen, la troupe composée d’une soixantaine de choristes livrera, accompagnée de six musiciens professionnels, une première partie de chansons « vintage » et une deuxième partie de chansons contemporaines avec une passion communicative qui transportera les spectateurs dans un univers empreint de découvertes!

Pour l’occasion, lors de ces soirées mémorables, Vocal 80 et les Chevaliers de Colomb Conseil 1468 Joliette, associés pour une première initiative dans un partenariat novateur, sont très fiers d’annoncer que les bénéfices du spectacle seront remis à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA ou maladie de Lou Gehrig).

Un spectacle qui fera du bien tant aux oreilles et aux yeux qu’au CŒUR! On vous y attend en grand nombre afin de faire de cet événement un franc succès!