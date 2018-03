La Corporation du Patrimoine de Berthier en campagne de recrutement de membres

Vous aimez le patrimoine et l’histoire? Ou encore les arts visuels, les métiers d’art et la musique? Voici une belle occasion de satisfaire votre passion pour ces divers modes d’expression.

En effet, la Corporation du Patrimoine de Berthier est actuellement en campagne de recrutement de membres. La mission de la corporation est de faire valoir les éléments faisant partie de la culture et du patrimoine locaux (MRC de D’Autray), de s’occuper de l’administration du site et de la Chapelle des Cuthbert de Berthierville, de permettre aux membres et à la population de découvrir et de se renseigner sur l’histoire de Berthier et de la région et également de développer chez les membres l’esprit de mise en valeur et de documentations des éléments du patrimoine local.

La Chapelle des Cuthbert, véritable petit musée en territoire d’autréen, offre depuis plusieurs années la possibilité à différents artistes de présenter les œuvres dans les domaines de l’art visuel ou de la musique en présentant, tout au cours de la période estivale, des expositions et des spectacles.

La carte de membre au coût de 15 $ offre plusieurs privilèges. Premièrement, elle vous permet de participer activement à l’assemblée générale annuelle, où elle vous confère le droit de parole et le droit de vote, de même que la possibilité de devenir membre du conseil d’administration de l’organisme.

Ensuite, elle vous donne l’opportunité de recevoir la programmation et des invitations personnalisées aux activités durant la période estivale. De plus, devenir membre vous permettra d’assister à un spectacle réservé uniquement aux membres ainsi que l’opportunité de participer au tirage d’une œuvre d’art provenant de la programmation artistique en cours. Finalement, l’organisme a mis sur pied l’initiative ʺEmmenez un amiʺ qui, en devenant membre, vous permet d’obtenir 1 billet supplémentaire, vous donnant alors droit à deux billets de tirage.