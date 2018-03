Cinérépertoire hiver-2018 : la grande finale de la saison

Eh oui ! Nous sommes déjà à la fin. Plus que trois films et la saison est terminée. Questions de la finir en beauté, quelques nouveautés viennent de s’ajouter au calendrier régulier du Cinérépertoire ! Alors, sortez vos agendas, il y en a beaucoup !

La Confession

À l’occasion de la présentation du film La confession, lundi le 2 avril à 19h00 nous recevrons le professeur de littérature au Cégep de Joliette Dominique Cornellier. Il vous présentera le roman sur lequel le film est basé : Léon Morin, prêtre.

Retour à Cuba

Aussi, encore cette année, nous avons la chance de présenter un film en collaboration le service culturel de la ville de Notre-Dame-des-Prairies. Jeudi le 5 avril à 19h00, nous vous ferons voyager. D’abord vers le Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, ensuite vers Cuba pour le visionnage du documentaire Retour à Cuba. Nous allons également accueillir son réalisateur David Fabrega pour cette soirée.

Résumé : Après 18 ans passés en Italie, la cubaine Barbara Ramos retourne vivre dans son pays natal. Dans la petite ville de Santa Clara, elle découvre à travers les projets de sa famille et de ses amis ce qui a changé à Cuba mais aussi ce qui n’a pas changé et ne changera probablement jamais. Filmé sur une période de 3 ans, le temps pour Barbara de construire la maison de ses rêves, Retour à Cuba est une chronique sur la vie à Cuba au temps des réformes libérales de Raúl Castro et de la réconciliation avec les Etats-Unis d’Amérique.

Un film résolument positif qui démontre avec énergie et humour qu'il est aujourd'hui possible de (re)trouver le bonheur à Cuba !

La part du Diable

La saison hiver 2018 ne sera pas composer de 12 mais bien de 13 films. En effet, exceptionnellement cette année, un treizième long métrage s’ajoutera à notre programmation. Il s’agira du film La part du diable du réalisateur Luc Bourdon dont le film La mémoire des anges avait déjà passé sur les écrans du Cinérépertoire en 2008. Le film sera au cinéma RGFM de Joliette lundi le 23 avril à 19h00 ainsi que mardi le 24 avril à 13h30.

Résumé : De l'éveil au monde porteur d'espoir d'Expo 67 au désenchantement de la défaite référendaire des indépendantistes en 1980, la décennie 1970 fut marquée au Québec par les mouvements sociaux et politiques. La crise d'Octobre, les revendications féministes, les querelles linguistiques, les droits des Autochtones, les conditions des travailleurs, le développement industriel ou encore, le clivage entre la vie à la ville et la ruralité sont au nombre des sujets abordés dans ce documentaire par le truchement d'archives de l'Office national du film. Celles-ci sont agencées en un collage qui révèle une époque dont certains aspects semblent révolus mais d'autres, criants d'actualité.

Nous allons aussi recevoir le réalisateur Luc Bourdon lors de la présentation de lundi pour la présentation de son film.

Réalisateur prolifique, Luc Bourdon est l'une des figures majeures de l'art vidéographique au Canada. Depuis plus de 25 ans, il a signé une cinquantaine d'oeuvres de genres divers – documentaires, fictions, expérimentations – plusieurs d'entre elles prenant pour sujet les arts et la culture (De la parole aux actes, 2000, La grande bibliothèque, 2005, Classes de maîtres, 2008) et faisant une place prépondérante à l'histoire et à la mémoire. Ces notions se retrouvent ainsi au coeur du premier long métrage qu'il réalise à l'ONF, La mémoire des anges qui a remporté au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, en octobre 2008, le Grand Prix Focus – Cinémathèque Québécoise remis au meilleur long métrage canadien.

Total Crab

Pour finir, le Cinérépertoire, en partenariat avec le centre culturel de Joliette et le Cégep de Joliette, accueillera l’événement Total Crap le 25 avril à 19h30 dans le hall de la salle Rolland-Brunelle. Pour la modique somme de 0$, vous aurez la chance de rire de pas moins de 2 heures de montages du pire de la télévision et du cinéma en plus des deux animateurs qui fournirons des explication après chaque visionnement.

Bonne fin de saison et bon cinéma !