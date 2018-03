Karin Kei Nagano en concert Au profit de Maison et jardins Antoine-Lacombe

Maison et jardins Antoine-Lacombe est heureux d’accueillir Karin Kei Nagano dans le cadre de la première édition d’un concert-bénéfice. L’événement aura lieu le jeudi 31 mai à 20 h à l’église de Saint-Paul.

Née en 1998 à Berkeley en Californie, Karin Kei Nagano a commencé l’apprentissage du piano à l’âge de trois ans.

Sous la direction de Wachtang Korisheli, elle s’est produite avec de grands orchestres internationaux et dans plusieurs festivals à travers le monde, dont : Bayerische Staatsorchester, l’Orchestre symphonique de Montréal, Tafelmusik Baroque Orchestra, Moscow Soloists Chamber Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra...

À titre de soliste, Karin Kei Nagano a travaillé avec des chefs d’orchestre comme Yuri Bashmet, Wolfgang Sawallisch, Allan Bergius, Kazuyoshi Akiyama, Tadaaki Otaka, David Benoit et Kent Nagano.

En février 2014, Karin Kei Nagano a lancé son premier album sous étiquette Analekta, sur lequel elle joue deux des premiers concertos pour piano de Mozart, nos 12 et 13, accompagnée par le Cecilia String Quartet. Elle a été encensée par la critique internationale : « Elle est un modèle d’interprétation […] un jeu éblouissant, plein d’esprit […] débordant de personnalité » (Gramophone).

En mars 2017, elle interprète la musique de Jean-Sébastien Bach pour son deuxième enregistrement Inventions & Sinfonias BWV 772-801.

« Par sa douceur et son jeu toujours précis, Karin Kei Nagano réussit à insuffler une dose d’émotion bien personnelle à cette sublime musique […]. » Daniel Vincent, Radio Canada, Ici Musique.

Quadrilingue français, anglais, allemand et japonais Karin Kei Nagano partage sa vie entre l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon.

Le 31 mai prochain, laissez-vous transporter par la créativité et le talent de Karin Kei Nagano, musicienne de renommée internationale. Les billets, au coût de 50 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com.