Les finissant(e)s du programme d'Arts Visuels du Cégep de Lanaudière à Joliette vous invitent à leur soirée Peinture En Direct.



Cet événement aura pour but d'amasser des fonds par le biais d'une vente aux enchères d'œuvres créées sur place. Ces fonds financeront une exposition de fin d'études qui se déroulera du 13 au 20 mai au Musée d’Art de Joliette.



De plus, l'exposition permanente du Musée sera ouverte à tous pour la soirée. Une ambiance chaleureuse ainsi que plusieurs étudiant(e)s talentueux/ses vous attendent. Breuvages et bouchées sur place.