Le dîner-bénéfice annuel du Festival de Lanaudière : une soirée festive à ne pas manquer !

L’incontournable dîner-bénéfice du Festival de Lanaudière, présenté par Desjardins, est de retour cette année et il aura lieu le jeudi 12 avril, à 18h, au Club de golf Montcalm, situé à Saint-Liguori.

C’est sous la présidence d’honneur de Monsieur Mario Turcot, directeur général de Desjardins Entreprises Lanaudière, que se déroulera cet événement important qui marquera le coup d’envoi de la saison 2018. Au programme : une soirée festive animée par Gregory Charles, le directeur artistique du festival, un menu gastronomique élaboré par le réputé chef Yan Waters et un encan de prestige.

« Derrière le rayonnement de la musique classique, on peut affirmer que c’est également un véritable moteur de développement touristique et économique pour toute la région de Lanaudière. Le dîner-bénéfice est un rendez-vous important et reconnu où gens d’affaires et influenceurs se réunissent année après année; une très belle soirée à laquelle je vous invite à participer», mentionne Mario Turcot, président d’honneur.

Les billets pour participer sont disponibles au coût de 200$ auprès de Mychèle Arbour au 450 759-7636, poste 24 ou au marbour@lanaudiere.org.