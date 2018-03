La veuve joyeuse à la Sinfonia de Lanaudière le 15 avril prochain au Théâtre Hector-Charland de l’Assomption.

Avec le soutien de BMO, la Sinfonia de Lanaudière présente l’opéra La veuve joyeuse en version concert avec les talentueux chanteurs de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal le 15 avril prochain au Théâtre Hector-Charland de l’Assomption.

«C’est toujours un plaisir de travailler avec les vedettes de l’opéra de demain et l’Atelier lyrique, affirme le chef d’orchestre Stéphane Laforest. La veuve joyeuse, c’est l’opéra parfait : belle musique, intrigue amoureuse, beaux rôles et humour.»

Opérette en trois actes de l’Autrichien Franz Lehár en version concert avec les vedettes lyriques de

demain de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. La veuve joyeuse est l’une des opérettes les plus jouées dont les airs sont les plus connus mettant en scène les péripéties de la cour de Marsovie autour du destin amoureux de la belle veuve d’un riche banquier. L’action s’inspire du Monténégro et de son élite qu’il était fréquent de tourner en dérision en raison de la faillite du petit état à l’époque.

Les concerts d’été de la Sinfonia de Lanaudière seront très bientôt annoncés, mais déjà les billets desdeux événements Symphonique Pop à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay les 12 et 17 août sont envente à la Place des Arts.