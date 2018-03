Carte blanche à Perrine Leblanc au Carrefour culturel de Notre‐Dame‐des‐Prairies le 12 avril prochain

Les musiciennes du Quatuor Claudel‐Canimex offrent une Carte Blanche à l’auteure Perrine Leblanc au Carrefour culturel de Notre‐Dame‐des‐Prairies le jeudi 12 avril prochain à 19h30.

Cette rencontre littérature musique de hauts calibres met en scène la grande auteure québécoise Perrine Leblanc récipiendaire du Grand prix du livre de Montréal et du prix littéraire du Gouverneur général du Canada. Rencontre littérature et musique très inspirante de cette auteure sortie de l’anonymat de façon fulgurante dès son premier roman L’homme blanc paru chez Le Quartanier en 2010. La soirée permettra au public de découvrir des extraits poignants de l’auteur lus par Mme Leblanc elle‐même, entrecoupé d’extraits savamment choisis du grand répertoire de quatuor à cordes.

L’auteure s’immiscera donc dans les pages de L’homme blanc et Malabourg, mais aussi dans la poésie d’Anna Akjamatova, W. B. Yeats et Seamus Heany. Ces textes feront place à des extraits d’œuvres transcendantes que sont le quatuor n°8 de Shostakovitch, le quatuor n°1 de Tchaïkovsky, et l’énigmatique Fratres d’Arvo Pärt.

Ce concert est rendu possible grâce à la participation de la ville de Notre‐Dame‐des‐Prairies, ainsi qu’à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Lanaudière entre la Table des préfets de Lanaudière et le Conseil des arts et des lettres du Québec.