Prochaines activités présentées au Centre régional d'animation du patrimoine oral (CRAPO) à Saint-Jean-de-Matha

Voici une liste des prochaines activités qui seront présentées au Centre régional d'animation du patrimoine oral (CRAPO) à Saint-Jean-de-Matha.

Le vendredi 30 mars, le CRAPO présente un 6 à 8 avec le duo vermontois Wheezer & Squeezer qui sera, pour l'occasion, accompagné du musicien québécois Alex Kehler. Jeremiah McLane et Timothy Cummings forment un duo unique au Vermont qui partage la musique ancrée dans le répertoire de la danse traditionnelle de l’Europe du Nord-Ouest. Maîtres de l’accordéon à piano et des cornemuses à soufflet, ils créent un mélange séduisant et parfois orchestral, qui subvertit complètement les stéréotypes communs de leurs instruments issus de l’Ancien Monde. Le musicien sherbrookois Alex Kehler, les a rejoint en tant que collaborateur invité et il ajoute une pléthore de cordes à ce duo étincelant. Il apporte une touche scandinave avec le violon, le nyckelharpa suédois et le låtmandola. L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Le samedi 31 mars à 20h, le CRAPO présente un spectacle de l'auteur-compositeur-interprète atikamekw, Sakay Ottawa de Manawan. Il présentera son deuxième album ‘’Ni wi witen’’ dans lequel il parle de la beauté de sa culture et les liens familiaux qui tissent son environnement à travers sa musique folk-rock et ses paroles. Une invitation à partager, en toute intimité, son parcours artistique des dix dernières années et à vivre une petite immersion au coeur de la culture atikamekw.

Le dimanche 1er avril à 14h au CRAPO, le compositeur et multi-instrumentiste Jean-François Bélanger présentera, lors d'une conférence-spectacle, sa vision personnelle et sensible des musiques traditionnelles. Des pièces de son répertoire ponctueront le récit de son parcours créatif et l’histoire de ses nyckelharpas, fascinantes vièles à clés suédoises. Une expédition intérieure à travers images et émotions. L'entrée est gratuite.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.